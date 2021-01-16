Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
25 мар.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
16 апр.
Следующее событие через
89 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
06 мая
Следующее событие через
109 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
20 мая
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
03 июн.
Следующее событие через
137 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
10 июн.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
24 июн.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
01 июл.
Следующее событие через
165 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
15 июл.
Следующее событие через
179 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
29 июл.
Следующее событие через
193 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
26 авг.
Следующее событие через
221 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
02 сент.
Следующее событие через
228 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
09 сент.
Следующее событие через
235 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
23 сент.
Следующее событие через
249 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
30 сент.
Следующее событие через
256 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
07 окт.
Следующее событие через
263 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
21 окт.
Следующее событие через
277 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
28 окт.
Следующее событие через
284 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
05 нояб.
Следующее событие через
292 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
18 нояб.
Следующее событие через
305 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Саудовской Аравии
Билеты
03 дек.
Следующее событие через
320 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
12 дек.
Следующее событие через
329 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Некролог

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

Поделились
Комментарии
Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1
Автор:

В Германии на 82-м году жизни скончался Юрген Хубберт, стоявший у истоков нынешних гоночных успехов штутгартского бренда

Хубберт был вдохновителем программы создания моторов Mercedes для Формулы 1 и партнерства с командой McLaren, которое принесло титулы Мики Хаккинена в 1998 и 1999, а также Льюиса Хэмилтона в 2008 году. 

«Очень огорчен новостями о нашем друге и члене семьи Юргене, – написал Хэмилтон в своем инстаграме. – Он был гонщиком в сердце, мне очень нравились наши беседы и его энтузиазм к гонкам. Его преданность Mercedes и команде вдохновляла нас многие годы».

Немец родился в 1939 году, а сразу после окончания штутгартского университета в 1965-м начал работу в Daimler-Benz. Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, Юрген стал в 1987-му заместителем члена совета директоров компании. 

Отвечая за вопросы спорта, именно Хубберт принял решение возобновить участие компании в Формуле 1, которую Mercedes покинул после аварии в Ле-Мане 1955 года, унесшей несколько десятков жизней.

«Когда я анализировал ситуацию, мне было ясно, что у компании есть определенные сложности, – вспоминал немец те события в 2018 году. – После серьезных внутренних дискуссий мы решили концентрироваться не на своих автомобилях, а на технологиях.

Я рассчитывал, что участие в гонках позволит улучшить имидж бренда. Мне вспоминались 50-е, когда я был школьником и очень интересовался гонками, также я изучал опыт 30-х годов.

В те моменты, когда дела у компании шли не лучшим образом, участие в гонках придавало марке дополнительный импульс. Изучение этих примеров позволило мне сформировать кое-какие мысли». 

Mercedes дала старт заводской программе во вновь образованной серии DTM в 1988 году, а параллельно значительно усилила поддержку команды Петера Заубера в гонках спорткаров. 

Последняя вскоре трансформировалась в фирменный коллектив Mercedes и завоевала титулы в 1989 и 1990 году, выиграв «24 часа Ле-Мана».

После этого Хубберт всерьез задумался о возвращении марки в Формулу 1 – именно в тот момент он пригласил возглавить гоночные программы концерна бывшего журналиста Норберта Хауга. 

Однако программа полноценного дебюта в Гран При, которая предусматривала два предварительных сезона в качестве партнера Sauber и приглашение Михаэля Шумахера, так и не была реализована.

Вместо этого в Mercedes сконцентрировались на разработке моторов. В 1993 и 1994 годах они стояли на машинах Sauber, а с сезона-95 началось партнерство с McLaren.

«У нас ничего не получалось, – вспоминал Хубберт. – Мы просто шли от одного разочарования к другому. Моторы взрывались на глазах многочисленных зрителей, на нашем домашнем этапе это произошло прямо на стартовой прямой за два круга до финиша. 

Но в 1997-м Рон [Деннис, глава McLaren] вдруг сказал: «Всё уже близко. Даже запах можно ощутить». Я не мог понять, что он вообще имеет в виду.  

А потом мы выиграли [первый Гран При того сезона] в Австралии. Победу Mercedes принес Дэвид Култхард. А еще через год стали чемпионами мира». 

Команда McLaren празднует чемпионский титул вместе с Микой Хаккиненом

Команда McLaren празднует чемпионский титул вместе с Микой Хаккиненом

Фото: Motorsport Images

Хубберт получил в Daimler один из ключевых постов, оставаясь заметной фигурой в паддоке Ф1. Когда автопроизводители решили посягнуть на руководящую роль Берни Экклстоуна, немец стал одним из лидеров их ассоциации GPWC.

Даже после выхода в отставку в 2004 году Юрген оставался большим поклонником McLaren.

Президент Ф1 Стефано Доменикали отметил: «Всех нас в Ф1 очень огорчила новость о кончине Юргена Хубберта. Он был невероятным человеком и другом, которого нам будет очень не хватать. Мои мысли сейчас с его семьей».

Причины смерти бывшего главы Mercedes не называются.

Читайте также:

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Предыдущая новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Следующая новость

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes
Автор Адам Купер

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Некролог

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа
DTM DTM / Новость

В DTM не захотели объяснять причину отказа от российского этапа

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Больше не хочу быть гонщиком

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Битва поколений Ф1: Макс против Льюиса, Кими и Себа

Самое важное:

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1
Формула 1 Формула 1 / Некролог

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

2
Формула 1

Боттас побоялся взбесить Хэмилтона

21ч
3
Формула 1

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

42мин
4
Формула 1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

19ч
5
Дакар

Три КамАЗа разгромили соперников на «Дакаре»

1дн

Самое важное:

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas
Формула 1

«Он будет сиять на фоне Мазепина». Баттон предсказал Шумахеру успехи в Haas

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1
Формула 1

Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки
Формула 1

СМИ: Формула 1 приготовилась отменить три городские гонки

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari
Формула 1

Сайнс приступил к работе на базе Ferrari

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели
Формула 1

Норрис: Иногда мы с Сайнсом друг друга ненавидели

Последние видео

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.