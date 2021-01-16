Умер бывший босс Mercedes, вернувший марку в Ф1
В Германии на 82-м году жизни скончался Юрген Хубберт, стоявший у истоков нынешних гоночных успехов штутгартского бренда
Хубберт был вдохновителем программы создания моторов Mercedes для Формулы 1 и партнерства с командой McLaren, которое принесло титулы Мики Хаккинена в 1998 и 1999, а также Льюиса Хэмилтона в 2008 году.
«Очень огорчен новостями о нашем друге и члене семьи Юргене, – написал Хэмилтон в своем инстаграме. – Он был гонщиком в сердце, мне очень нравились наши беседы и его энтузиазм к гонкам. Его преданность Mercedes и команде вдохновляла нас многие годы».
Немец родился в 1939 году, а сразу после окончания штутгартского университета в 1965-м начал работу в Daimler-Benz. Быстро продвигаясь по карьерной лестнице, Юрген стал в 1987-му заместителем члена совета директоров компании.
Отвечая за вопросы спорта, именно Хубберт принял решение возобновить участие компании в Формуле 1, которую Mercedes покинул после аварии в Ле-Мане 1955 года, унесшей несколько десятков жизней.
«Когда я анализировал ситуацию, мне было ясно, что у компании есть определенные сложности, – вспоминал немец те события в 2018 году. – После серьезных внутренних дискуссий мы решили концентрироваться не на своих автомобилях, а на технологиях.
Я рассчитывал, что участие в гонках позволит улучшить имидж бренда. Мне вспоминались 50-е, когда я был школьником и очень интересовался гонками, также я изучал опыт 30-х годов.
В те моменты, когда дела у компании шли не лучшим образом, участие в гонках придавало марке дополнительный импульс. Изучение этих примеров позволило мне сформировать кое-какие мысли».
Mercedes дала старт заводской программе во вновь образованной серии DTM в 1988 году, а параллельно значительно усилила поддержку команды Петера Заубера в гонках спорткаров.
Последняя вскоре трансформировалась в фирменный коллектив Mercedes и завоевала титулы в 1989 и 1990 году, выиграв «24 часа Ле-Мана».
После этого Хубберт всерьез задумался о возвращении марки в Формулу 1 – именно в тот момент он пригласил возглавить гоночные программы концерна бывшего журналиста Норберта Хауга.
Однако программа полноценного дебюта в Гран При, которая предусматривала два предварительных сезона в качестве партнера Sauber и приглашение Михаэля Шумахера, так и не была реализована.
Вместо этого в Mercedes сконцентрировались на разработке моторов. В 1993 и 1994 годах они стояли на машинах Sauber, а с сезона-95 началось партнерство с McLaren.
«У нас ничего не получалось, – вспоминал Хубберт. – Мы просто шли от одного разочарования к другому. Моторы взрывались на глазах многочисленных зрителей, на нашем домашнем этапе это произошло прямо на стартовой прямой за два круга до финиша.
Но в 1997-м Рон [Деннис, глава McLaren] вдруг сказал: «Всё уже близко. Даже запах можно ощутить». Я не мог понять, что он вообще имеет в виду.
А потом мы выиграли [первый Гран При того сезона] в Австралии. Победу Mercedes принес Дэвид Култхард. А еще через год стали чемпионами мира».
Команда McLaren празднует чемпионский титул вместе с Микой Хаккиненом
Фото: Motorsport Images
Хубберт получил в Daimler один из ключевых постов, оставаясь заметной фигурой в паддоке Ф1. Когда автопроизводители решили посягнуть на руководящую роль Берни Экклстоуна, немец стал одним из лидеров их ассоциации GPWC.
Даже после выхода в отставку в 2004 году Юрген оставался большим поклонником McLaren.
Президент Ф1 Стефано Доменикали отметил: «Всех нас в Ф1 очень огорчила новость о кончине Юргена Хубберта. Он был невероятным человеком и другом, которого нам будет очень не хватать. Мои мысли сейчас с его семьей».
Причины смерти бывшего главы Mercedes не называются.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Mercedes
|Автор
|Адам Купер