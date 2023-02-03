Умер автор первой победы Renault в Ф1 Жан-Пьер Жабуй
Француза называли последним гонщиком-конструктором в истории Больших Призов. Он выступал на машинах, которые сам проектировал
Успехи Жан-Пьера Жабуя на гоночных трассах не назвать особенно громкими: парижанин выиграл титул в европейской Формуле 2 в сезоне-1976 и провел в общей сложности 49 Гран При в Ф1. Он шесть раз стартовал с поула и всего дважды поднимался на подиум – но оба раза после побед.
Однако карьера Жабуя – это не только старты в гонках. Он был талантливым инженером и принимал активное участие в разработке гоночных машин. Жан-Пьер стоял у истоков программы Renault в Ф1, которая стартовала в середине 70-х. Несколько лет ушло на разработку турбомотора и создание шасси, а на британском Гран При 1977 года француз впервые вывел желтую машину на старт.
Он же принес марке дебютную победу – на домашнем этапе в Дижоне в 1979-м. Это также был первый успех в Ф1 для автомобилей с турбомоторами. Та гонка запомнилась безумным сражением Жиля Вильнева на Ferrari и другого пилота Renault Рене Арну за второе место – а о том, что именно Жабуй стал сильнейшим с преимуществом в 14 секунд, порой забывают.
Победа Жан-Пьера Жабуя, Renault, на Гран При Франции 1979 года
Фото: Sutton Images
Свою вторую и последнюю победу гонщик одержал на австрийском этапе 1980 года.
Он очно мог бы добиться много большего, но в первые годы надежность Renault оставалась катастрофически низкой. Из 49 стартов в Гран При лишь в десяти Жабуй смог добраться до клетчатого флага – зачастую после долгого ремонта.
Недолгую карьеру пилота оборвала авария в канадской гонке 1980-го, которая привела к перелому ноги. Он попробовал вернуться и в следующем сезоне несколько раз стартовал на Ligier, но затем окончательно завершил выступления в Ф1.
Кроме того, с 1968 по 1993 годы Жан-Пьер 13 раз стартовал в «24 часах Ле-Мана» и четыре раза поднимался на подиум этой гонки. Став частью знаменитой команды Peugeot, экипажи которой в 1993-м заняли весь подиум, Жабуй после этого сменил ушедшего в Ferrari Жана Тодта на посту руководителя марафонского коллектива.
Чуть позже он руководил программой Peugeot в Ф1, которая оказалась не особенно успешной, а потому короткой.
Команда Alpine, которая в современной Формуле 1 является наследницей Renault, опубликовала официальное сообщение о смерти бывшего гонщика: «С глубокой скорбью мы узнали о кончине Жан-Пьера Жабуя. Скромный человек, великолепный инженер и пионер нашего спорта, он был истинным гонщиком.
Он возглавил путь Renault в Формулу 1 в 1977 году, продемонстрировав смелость и стойкость. Он стал первым победителем Renault в Ф1, это был знаковый момент в истории компании.
Его целеустремленность и желание добиться успеха вдохновили многих, эти ценности остаются ключевыми и в нынешних голубых цветах Alpine.
Мы оказались там, где находимся сейчас, благодаря Жан-Пьеру – его наследие продолжает жить. Мы выражаем самые искренние соболезнования его семье и друзьям.
Спасибо за все, Жан-Пьер».
Жабуй ушел из жизни 2 февраля. Ему было 80 лет.
Подробнее о том, как начиналась история Renault в Формуле 1, и о вкладе последнего в истории гонщика-конструктора в успехи марки, вы можете узнать из материалов рубрики «Техническое ретро»:
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