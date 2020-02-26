Ульямс отказалась покупать у другой команды заднюю подвеску

Команда Williams в последние десятилетия самостоятельно разрабатывала свои болиды, закупая на стороне только моторы, но используя собственные коробки передач и самостоятельно конструируя подвеску.

При этом, например, в Racing Point заимствуют всю заднюю часть болида у Mercedes и в последние годы выступают успешнее Williams.

Фактический руководитель Williams Клэр Уильямс признала, что и на ее болидах появляются различные заимствованные детали, однако отметила, что хочет сохранить независимость своей команды.

«Мы очень гордимся тем, что являемся независимой командой, – сказала Уильямс. – И самостоятельная разработка болидов является частью нашей ДНК. Однако бизнес-модель в Формуле 1 меняется. И это необходимо учитывать для того, чтобы строить долгосрочное будущее.

Нельзя просто оставаться мечтателями. Иначе твоя история подходит к закату. Конечно, мы хотели бы сохранить как можно больше независимости в будущем, и я думаю, что введение ограничения бюджетов пойдет на пользу частным командам.



Williams и некоторые другие команды лоббировали уточнение списка деталей, которые одна команда может поставлять другой. И мы рады, что он стал менее размытым. Надеюсь, что и мы сможем воспользоваться такими решениями. Но я бы не хотела ставить на наши машины заднюю подвеску от другого болида. Это мы должны делать самостоятельно».

Дополнительная информация: Люк Смит