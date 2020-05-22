Можно ли выиграть четыре чемпионских титула подряд, но вместо признания получить статус «водителя самовоза»? А проиграв вторую внутрикомандную дуэль за 12 лет, сразу быть переведенным в статус лузера?

Как, будучи одним из самых успешных пилотов в истории, покинуть Формулу 1 неудачником? Кажется, на эти вопросы стремится ответить карьера Себастьяна Феттеля.

Четырехкратный чемпион Формулы 1 Себастьян Феттель

По разным причинам звездного мальчика бэби-Шуми невзлюбили с самого начала его карьеры. И выигрывает-то он благодаря машине, а не своему мастерству, и напарников его всячески притесняет злое руководство команды (вернее, теперь уже двух разных команд), и Ferrari он к титулу не привел. И как будто все забыли, что мы говорим о человеке, который за 13 лет в Формуле 1 лишь один полный сезон провел без единой победы.

Сейчас ситуация у Себастьяна еще хуже, чем прежде. Он действительно проиграл дуэль второгодке, и – так совпало – уже второй раз покидает команду сразу после поражения. Да, решение Ferrari объявить о расставании еще до старта сезона-2020 явно бьет по имиджу Феттеля. Он (якобы) опять бежит от молодого напарника.

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Вдобавок, шансов что-то исправить остается очень мало. Как справедливо заметил Кристиан Хорнер, во всех топ-командах уже есть свои альфа-самцы. Зачем им еще один? В Red Bull не зовут, в Mercedes Вольф и Хэмилтон не горят желанием видеть Себа, McLaren сразу выбрал Риккардо.

Остались ли у Феттеля шансы спасти карьеру? И при этом не превратить ее в истории провалов начиная с 2015 года. Давайте посмотрим, какие варианты остались у Себастьяна. Их не так много: реалистичных опций у Феттеля всего три штуки.

Уйти в конце сезона

Кажется, большинство экспертов склоняются именно к тому, что Себастьян покинет чемпионат в декабре 2020-го. После неудачи проекта с Ferrari найти в себе мотивацию немцу и впрямь будет непросто: титулов у него навалом, вернуть славу команде мечты он не смог, за что теперь бороться? Тут еще и коронавирусный отпуск показал Себу все прелести стабильной семейной жизни на вилле в Швейцарии. Но даже если уходить в 2020-м, то сделать это надо красиво.

По существу, варианта тут два: стать чемпионом самому или помочь взять титул Леклеру. В первом случае Себ заткнет всех, кто твердил о его проигрыше монегаску и «самовозных» титулах. Однако сделать это будет чертовски тяжело.

Всерьез рассуждать о расстановке сил между болидами сейчас не приходится. С тестов прошло три месяца, а до старта сезона пройдут четыре с половиной. В Маранелло активно клепают обновления, в Брэкли и Милтон-Кейнсе тоже без дела не сидят. Чья машина будет быстрейшей в июле – загадка.

Да и будет ли это главным фактором? Уже много кто отметил: в скомканном, перекрученном сезоне возрастет роль случайности. А еще – умения этой случайностью пользоваться. Плюс не обойтись будет без спокойствия и хладнокровия: цена ошибки на коротком отрезке возрастет. Ну и, понятное дело, куда без мастерства. Умение на одном-двух Гран При прыгнуть выше головы принесет огромную прибыль на дистанции в 10-15 гонок.

Пользоваться шансами Феттель умеет. По крайней мере, умел. Сомневаться в его мастерстве тоже никто из экспертов себя пока не позволяет. А вот со спокойствием и хладнокровием у Себастьяна большие проблемы. За пять лет в Ferrari он наделал ошибок на большую подборку.

Однако тут Себастьяну как раз может сыграть на руку заранее объявленное расставание с командой. Он больше не тот парень, на которого молятся в Маранелло. Теперь он просто старый чемпион, который скоро уйдет. Возможно – громко хлопнув дверью. Расставание всегда освобождает. Может, и Себу поможет?

Вариант с завоеванием титула был бы идеальным, но сказочным. После такого Феттель ушел бы на пенсию королем, но шансы совсем невелики. Есть еще помощь Леклеру. Она тоже сняла бы с Себа множество обвинений. Например в том, что он не командный боец и завзятый эгоист. Да и сама история ветерана, который плюнул на свои амбиции ради команды и молодой звезды – чем не Голливуд?

Шансов на ее осуществление побольше, чем на собственный титул Себа. В конце концов, Леклер на Феттеля явно работать не будет. А отсутствие командной работы как раз и било по Ferrari весь прошлый год. Если Себ и Шарль договорятся и смогут действовать сообща, то дадут куда лучший отпор Mercedes. А там уже будет видно, действительно ли Леклер такая звезда, какой его сочли после прошлого сезона.

Шарль Леклер и Себастьян Феттель

Наконец, последний вариант для хорошего ухода – красивое поражение. Оно применимо к обоим предыдущим вариантам. Только во-первых, надо вести упорную борьбу до самого конца, а не сложить оружие за пять этапов до финиша. Тут должен помочь короткий сезон.

Второе условие – надо, наконец, проиграть достойно. Не переставлять таблички, не материть судей по радио, не врезаться в соперников. Уйти чемпионом, который больше не может бороться за титул, а пылить в середине десятки не видит смысла. Грустный, но все-таки хэппи-энд.

Остаться и взорвать

Однако не стоит лишать Феттеля шансов на продолжение карьеры. В конце концов, по возрасту он ближе к Риккардо, чем к Хэмилтону. И варианты у Себастьяна пока есть.

Непонятно, кто выиграет закулисную борьбу в Mercedes: боссы Daimler (хотят нанять Себа), Тото Вольф (ставит на Расселла) или Льюис Хэмилтон (поддерживает Боттаса). Если руководство концерна одержит верх, то Феттель получит новый шанс.

Непонятно, кто в такой ситуации выступит напарником Себастьяна. Если Хэмилтон, то – прав Берни Экклстоун – мы получим лучшую дуэль пилотов за последние годы. Давненько у Льюиса не было соперника внутри команды. Если же действующий чемпион решит повесить руль на гвоздь, то у Феттеля будет прямая дорога к титулу.

И даже поражение во внутренней дуэли с Хэмилтоном не будет катастрофой. Вряд ли Себ совсем рассыпется и не нанесет пары ответных ударов. А уйти, уступив шестикратному чемпиону, все-таки лучше, чем проиграв новичку.

Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон

Если же в Mercedes не позовут, то остаются варианты в середине пелотона. Самый явный – Renault. Конечно, это не команда мечты, и сумеют ли в Энстоуне найти прорывные решения к 2022-му, тоже непонятно.

Но шансы повторить историю Кими Райкконена в Lotus у Феттеля будут. Дальше уже дело за ним. Даже просто став лучшим в середине пелотона, Себ поправит свою репутацию. Как минимум докажет, что он далеко не середняк. Надо ли ему это? Кто знает, что сейчас роится в голове у немца.

Уйти прямо сейчас

Наконец, последний вариант спасения – даже не начинать сезон-2020. Признаться, что мотивации уже нет, отпуск с детьми показал прелести спокойной жизни, да и нервы на трассе стали ни к черту.

На это можно было бы задним числом списать и поражение от Леклера, и ежегодные дурацкие ошибки, и психозы в Монреале и Баку. Конечно, такой уход – тоже поражение. И вряд ли кто-то из нас хочет видеть многократного чемпиона мира, убегающего без последнего боя.

Но что, если этот последний бой уже состоялся? И уже был проигран? Тогда лучше уйти прямо сейчас и не махать остатками кулаков после драки. Но сказать, так ли это на самом деле, может только сам Себ. Подождем его ответа.