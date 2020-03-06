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Формула 1 / Комментарий

Уйдут ли все трансляции Формулы 1 в интернет? Отвечает директор чемпионата

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Уйдут ли все трансляции Формулы 1 в интернет? Отвечает директор чемпионата
Автор:
6 мар. 2020 г., 12:25

Формула 1 решила быстрее переходить на интернет-трансляции. Исполнительный директор чемпионата мира Грег Маффей активизировал переговоры с платными онлайн-кинотеатрами, включая Amazon и Hulu

Формула 1 допустила скорый переход трансляций с телеканалов на платные интернет-платформы. Такую возможность озвучил исполнительный директор компании-правообладателя Ф1 Libery Media Грег Маффей на встрече с инвесторами в Сан-Франциско.

Речь идет об онлайн-кинотеатрах, выручка и аудитория которых в последние годы бурно растет. Наиболее известные игроки на этом рынке – Netflix, Hulu, Disney+, Apple TV+ и Amazon Prime. При этом Netflix уже снял два сезона документального сериала о Формуле 1, а с компанией Amazon – родительской структурой видеосервиса Amazon Prime – Ф1 работает в сфере облачных вычислений.

«Мы всегда открыты к пересмотру существующих контрактов – как с промоутерами гонок, так и с телевещателями, – признал Маффей. – Соперничество среди телевещателей за право купить права на показ Гран При – это отличная возможность для нашего спорта».

Телеоператор

Телеоператор

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Чем больше компаний претендуют на трансляции, тем больше они смогут заплатить, чтобы перебить заявку конкурента, следует из речи Маффея. Если тот же Amazon Prime или Hulu решат приобрести права, это поможет поднять цену – а значит, доходы чемпионата мира увеличатся, рассчитывают в Liberty.

На данный момент платные видеосервисы делают акцент на фильмах и сериалах. В последнее время репертуар заметно расширяется – туда добавились развлекательные передачи, документальные ленты и ток-шоу. Спортивные трансляции пока слабо представлены на онлайн-платформах, однако медиа-аналитики считают это следующим большим трендом на рынке интернет-видео.

«Доходы Формулы 1 формируются из трех ключевых источников – рассказал Маффей – Это промоутерские взносы за право проведения Гран При, спонсорские отчисления и деньги от продажи телевизионных прав. Все три источника влияют друг на друга.

Скажем, если мы сделаем акцент на доходах от продажи телетрансляций, то мы увеличим выручку в этом направлении – но это негативно скажется на поступлениях от спонсоров, так как их видимость снизится.

Напротив, если мы решим вернуть все эфиры на бесплатное телевидение, спонсоры будут довольны и, возможно, увеличат свои траты на Формулу 1 – но вот в плане доходов от телекомпаний ситуация ухудшится».

Чейз Кэри (справа), президент Liberty Media Грег Маффей и председатель Liberty Media Джон Малоун

Чейз Кэри (справа), президент Liberty Media Грег Маффей и председатель Liberty Media Джон Малоун

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

В настоящий момент поклонники Формулы 1 могут посмотреть прямые эфиры Гран При в интернете с помощью платной платформы F1 TV, которая принадлежит самому чемпионату мира. Грег Маффей признал, что с популяризацией этого сервиса возникли трудности, так как Liberty Media нечего предложить зрителям кроме Формулы 1.

«Не думаю, что F1 TV обеспечит нам большие деньги, – заявил управленец. – Скорее, это платформа для по-настоящему преданных фанатов. У нас в календаре всего 21 или 22 гонки. В сравнении с другими видами спорта у нас существенно меньше соревнований, которые можно показывать.

Если сравнить с рестлингом, то у рестлинговой ассоциации WWE половина или даже больше половины мероприятий можно посмотреть только на их собственной видеоплатформе. Нам просто не хватит гонок в расписании, чтобы сделать также. Да, у нас есть возможность показывать Гран При с других камер, а также предоставить фанатам архивные записи, но это имеет значение только для уже сложившейся аудитории истовых болельщиков».

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В настоящий момент сервис F1 TV не работает в России. До 2019 года возможность платных трансляций Формулы 1 по интернету блокировалась соглашением с «Матч ТВ», который купил эксклюзивные права на показ Гран При на всех платформах. С 2020 года условия договора с «Матч ТВ» изменились – и Liberty Media получила возможность официально запустить F1 TV на территории России. Воспользуются ли организаторы чемпионата мира такой возможностью, пока неясно.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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