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Формула 1 / Новость

Уильямс выбрала трех лучших пилотов в истории Ф1. Без Шумахера, но с Монтойей

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Уильямс выбрала трех лучших пилотов в истории Ф1. Без Шумахера, но с Монтойей
Автор:
, редактор
8 мая 2020 г., 10:05

Глава Williams взяла в список лучших только своих пилотов

В время онлайн-интервью со Sky Sports руководительницу Williams Клэр Уильямс попросили выбрать трех лучших пилотов в истории команды. Уильямс не ограничилась и назвала трех своих любимых гонщиков во всей истории Формулы 1. Правда, все трое выступали за Williams.

«Я бы выбрала Найджела Мэнселла, – сказала Уильямс. – Такой нормальный парень, что просто поражаешься, чего он смог достичь. Конечно, еще Айртон Сенна. Последний – Хуан-Пабло Монтойя.

Для меня они не просто лучшие пилоты Williams, но величайшие пилоты в истории Формулы 1. Мэнселл и Монтойя были бы идеальной парой пилотов для меня, если не брать в расчет Расселла с Латифи».

С выбором Уильямс согласился пилот ее команды Джордж Расселл: «Я фанат Монтойи, он просто легенда. Дела он вел забавно, но на трассе был агрессивен. И я бы также выбрал Найджела».

Найджел Мэнселл выступал за Williams с 1985-го по 1988-й и 1991-го по 1994-й годы. В 1992-м он вместе с командой выиграл чемпионат.

Айртон Сенна провел за Williams всего три этапа в 1994 году. Третий из них завершился для него смертельной аварией в Сан-Марино.

Хуан-Пабло Монтойя был пилотом Williams с 2001-го по 2004-й годы. За это время он выиграл четыре гонки и дважды становился третьим в чемпионате.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Хуан-Пабло Монтойя , Найджел Мэнселл , Айртон Сенна В Магазин
Автор Иван Матушкин

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