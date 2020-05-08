В время онлайн-интервью со Sky Sports руководительницу Williams Клэр Уильямс попросили выбрать трех лучших пилотов в истории команды. Уильямс не ограничилась и назвала трех своих любимых гонщиков во всей истории Формулы 1. Правда, все трое выступали за Williams.

«Я бы выбрала Найджела Мэнселла, – сказала Уильямс. – Такой нормальный парень, что просто поражаешься, чего он смог достичь. Конечно, еще Айртон Сенна. Последний – Хуан-Пабло Монтойя.

Для меня они не просто лучшие пилоты Williams, но величайшие пилоты в истории Формулы 1. Мэнселл и Монтойя были бы идеальной парой пилотов для меня, если не брать в расчет Расселла с Латифи».

С выбором Уильямс согласился пилот ее команды Джордж Расселл: «Я фанат Монтойи, он просто легенда. Дела он вел забавно, но на трассе был агрессивен. И я бы также выбрал Найджела».

Найджел Мэнселл выступал за Williams с 1985-го по 1988-й и 1991-го по 1994-й годы. В 1992-м он вместе с командой выиграл чемпионат.

Айртон Сенна провел за Williams всего три этапа в 1994 году. Третий из них завершился для него смертельной аварией в Сан-Марино.

Хуан-Пабло Монтойя был пилотом Williams с 2001-го по 2004-й годы. За это время он выиграл четыре гонки и дважды становился третьим в чемпионате.