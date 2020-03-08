Уильямс: Расселл будет чемпионом, я его отпущу

Джордж Расселл закончил свой дебютный сезон в Формуле 1 на последнем месте в зачете пилотов. И при этом произвел на многих в паддоке положительное впечатление. Он очевидно доминировал над своим напарником Робертом Кубицей и проиграл ему единственное очко только благодаря везению поляка в дождевом Гран При Германии.

Расселл продолжает выступать за Williams, однако, наряду с Эстебаном Оконом, остается резервистом Mercedes. В разговоре с агентством Press Associated, фактическая руководительница Williams Клэр Уильямс признала, что вряд ли сможет надолго удержать в команде талантливого пилота.

«У Джорджа очень четкие амбиции, – говорит Уильямс. – Он хочет выиграть чемпионат, и я верю, что у него это получится. Он является важной частью команды, и мне хочется дать ему такую машину, чтобы он не искал себе другое место. У него долгосрочный контракт, так что я хотела бы, чтобы он остался до его истечения.

Но Mercedes есть Mercedes, и мне не хотелось бы вставать на его карьерном пути в случае, если мы окажемся недостаточно хороши для него.

У него есть все необходимое для успеха. Он кажется милым парнем, но у него стальной стержень, который в него заложили родители. Ничего не было дано ему с рождения. Он проделал трудный путь, и его семья вместе с ним. В этом плане он ближе к Льюису Хэмилтону.

Когда что-то не дается тебе просто так, ты испытываешь голод, ты готов к борьбе. Это придает ему сил. Он понимает, что одного таланта недостаточно. Он продолжает учиться. Ему всего 22 года, и у него долгая карьера в нашем спорте».