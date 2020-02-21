Уильямс о целях на 2020 год: Иметь реальные шансы на Q2
Руководительница Williams сочтет успехом, если ее команда перестанет быть безнадежным аутсайдером.
Williams становилась худшей командой Формулы 1 в два последних сезона, а в прошлом чемпионате набрала всего одно очко. В этом году команда смогла своевременно подготовиться к предсезонным тестам и заметила прогресс в работе своего болида. Руководитель Williams Клэр Уильямс призналась, что будет довольна сезоном-2020, если ее команда сможет хотя бы подтянуться к середнякам и завести с ними борьбу.
«Мы хотим участвовать в гонках, ради этого и существует Williams, ни для чего больше, – сказала Уильямс. – Мы здесь потому, что любим гонки, но в прошлом году мы в них не участвовали. Роберт и Джордж боролись только друг с другом, а мы хотим приезжать на каждый этап с реальными шансами на выход в Q2. А потом бороться в гонках за позиции, которые вернут нам нашу гордость. И чтобы у Джорджа и Николя были шансы бороться с соперниками по середине пелотона».
Дополнительная информация: Люк Смит
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Уильямс о целях на 2020 год: Иметь реальные шансы на Q2
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