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Формула 1 / Новость

Уильямс о сезоне Расселла: Он понимал, во что ввязывается

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Уильямс о сезоне Расселла: Он понимал, во что ввязывается
Автор:
, Редактор новостей
21 дек. 2019 г., 02:05

Заместитель руководителя Williams рассыпалась в похвалах Джорджу Расселлу и сравнила его с Найджелом Мэнселлом.

В сезоне-2019 команды Williams твердо держалась в конце пелотона и никому не могла навязать борьбу, а ее пилоты Джордж Расселл и Роберт Кубица гонялись только друг против друга.

И хотя поляку удалось заработать единственный для Williams балл в хаотичном немецком Гран При, ее чемпион Формулы 2 превзошел напарника в каждой квалификации в 2019 году.

«Я была поражена Джорджем, – сказала Клэр Motorsport.com. – Если вы не находитесь внутри команды, вы не знаете, как на самом деле было тяжело. Джордж понимал, во что ввязывается, и сам это видел, но мы четко предупреждали о том, что его ждет.

С самого начала он вел себя образцово. Ему было тяжело без машины, которую он хотел бы иметь. Ему было тяжело видеть, как его сверстники – одновременно с ним перешедшие из Ф2 [Ландо Норрис и Алекс Элбон] попадают в машины, которые намного более конкурентоспособны, чем у него.

Джордж – один из тех гонщиков, которые, когда у него есть [конкурентоспособный] автомобиль, засияют. В субботу в квалификации люди не видят того, что делает Джордж, потому что его машина Williams позади. Но он садится в нее, и наши ребята собираются вокруг экранов. Они восторженно наблюдают за ним.

Его подход немного похож на Найджела [Мэнселла]. Он извлекает из машины все, что может. И да, может он и в секунде от прохождения в Q2, но он проезжает впечатляющие круги.

И вне автомобиля он показывает себя впечатляюще. Даже учитывая, что это его первый год, у него есть знания о работе машины Формулы 1 и способности извлечь из этого полезную информацию, которую инженеры затем используют для разработки.

И он смог сохранить настрой. Все знают и любят Джорджа за его качества личности. Я не могу подобрать слов о нем лучше, чем сейчас.

Я чрезвычайно благодарна Джорджу, потому что он быстро понял роль, которую может играть в поддержании боевого духа команды. Да, иногда он жалуется, как и все мы, но он не сдается и делает все, о чем мы его просим. Он действительно сыграл огромную роль в поддержании морального духа в команде и в этом смысле возглавил ее».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Валентин Хорунжий

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