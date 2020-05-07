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Формула 1 / Новость

Уильямс не давали слова на собраниях Ф1. Но все изменил коронавирус

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Уильямс не давали слова на собраниях Ф1. Но все изменил коронавирус
Автор:
, редактор
7 мая 2020 г., 15:16

Клэр Уильямс рассказала, благодаря чему соперники начали слушать ее во время совещаний глав команд Формулы 1

В условиях самоизоляции из-за коронавируса команды Формулы 1 продолжают обсуждать изменения в регламенте. Не имея возможности встретиться лично, руководители команд проводят удаленные собрания. Глава Williams Клэр Уильямс рассказала, что для собраний боссы используют обычные сервисы видеосвязи. А сами собрания в таком виде, по словам Уильямс, стали даже лучше.

«На обычных собраниях мне никогда не удается слова сказать, – рассказала Уильямс в эфире Sky Sports. – А в Zoom надо просто поднять руку. Собрания ведет Николас Томбасис из FIA, и он не позволяет никому говорить, пока тот не поднимет руку. И все говорят по очереди. Я все равно нервничаю, когда поднимаю руку. Но чтобы сказать, достаточно поднять руку. Это очень продуктивный способ вести собрания».

Одной из главных тем было введения потолка бюджетов в 2021 году. Изначально команды согласовали сумму в $175 млн в год, но из-за эпидемии начали обсуждать ее снижение. В итоге компромиссной стала сумма в $145 млн, хотя маленькие команды во главе с McLaren требовали понизить уровень до $100 млн. Вот как отреагировала Уильямс:

«Мы всегда поддерживали введение потолка бюджетов, эта тема обсуждается уже лет десять. Мы были рады и лимиту в $175 млн, но потом в ситуации коронавируса его еще понизили, что для нас хорошие новости. Конечно, это трудно для больших команд, их бюджеты гораздо больше. Но в такой ситуации это необходимо. Рада, что они поняли ситуацию и так себя повели. 

Нам надо было найти компромисс, ведь у топ-команд огромные бюджеты. Для нас это все равно большая сумма, но в целом потолок повысит конкуренцию. Команды начнут тратить деньги более ответственно».

Уильямс добавила, что окончательный вариант регламента будет согласован в течение 10 дней.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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