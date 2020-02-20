Уильямс нашла повод для оптимизма в пустых боксах
Глава Williams отметила существенную разницу между стартом нынешнего и прошлого сезонов.
Williams два года подряда занимала последнее место в Кубке конструкторов. В прошлом году команда не успела подготовить машину к старту предсезонных тестов и весь год сильно отставала от соперников. Однако, на этот раз старт тестов в Барселоне прошел для Williams в рабочем режиме. Глава команды Клэр Уильямс отметила, что соблюдение сроков помогает работникам чувствовать себя спокойнее.
«Атмосфера стала намного спокойнее, – рассказала Уильямс. – Вечером перед стартом тестов я зашла в боксы, а там никого не было. Потому, что все было готово. А в прошлом году там 20 человек пытались успеть подготовить машину, но им не удавалось. Все совсем по-другому.
Но боевой дух всегда был так высок, как он высок в Williams. Нам повезло собрать здесь команду отличных бойцов, и то, что мы извлекли свои уроки – для всех ясный факт. Мы сделали тяжелую работу, и теперь сотрудники не могут почивать на лаврах, но могут почувствовать снижение давления на них».
Отдельно Уильямс порадовалась именно своевременному началу работы на тестах: «Было здорово, что мы первыми выехали на трассе. Было важно сделать такое заявление после прошлогодней драмы: мы здесь, мы готовы. Мы просто хотели полностью отработать этот день, и пока все в порядке».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Уильямс нашла повод для оптимизма в пустых боксах
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