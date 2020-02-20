Уильямс нашла повод для оптимизма в пустых боксах

Williams два года подряда занимала последнее место в Кубке конструкторов. В прошлом году команда не успела подготовить машину к старту предсезонных тестов и весь год сильно отставала от соперников. Однако, на этот раз старт тестов в Барселоне прошел для Williams в рабочем режиме. Глава команды Клэр Уильямс отметила, что соблюдение сроков помогает работникам чувствовать себя спокойнее.

«Атмосфера стала намного спокойнее, – рассказала Уильямс. – Вечером перед стартом тестов я зашла в боксы, а там никого не было. Потому, что все было готово. А в прошлом году там 20 человек пытались успеть подготовить машину, но им не удавалось. Все совсем по-другому.

Но боевой дух всегда был так высок, как он высок в Williams. Нам повезло собрать здесь команду отличных бойцов, и то, что мы извлекли свои уроки – для всех ясный факт. Мы сделали тяжелую работу, и теперь сотрудники не могут почивать на лаврах, но могут почувствовать снижение давления на них».

Отдельно Уильямс порадовалась именно своевременному началу работы на тестах: «Было здорово, что мы первыми выехали на трассе. Было важно сделать такое заявление после прошлогодней драмы: мы здесь, мы готовы. Мы просто хотели полностью отработать этот день, и пока все в порядке».