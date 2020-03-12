Уильямс: Наши проблемы не в отсутствии розового Mercedes
Руководительница Williams не осудила подход Racing Point, но назвала его неприемлемым для себя.
Williams и Racing Point являются клиентами Mercedes, закупая у нее силовые установки для Формулы 1. При этом, в 2020 году Racing Point заимствовала у немецкой команды множество деталей и аэродинамическую концепцию, в то время как Williams готовила машину сама. Но несмотря на это, глава команды Клэр Уильямс не осуждает соперников.
«Они работают в рамках правил, разве нет? – сказала Уильямс. – Значит, имеют право и это их выбор. У них другой принцип работы, у нас внутри команды полноценный производственный департамент. И я не слышала, чтобы мы собирались это менять. У них этого нет, поэтому их шаг имеет смысл с точки зрения бизнес-модели. У всех в чемпионате эти модели разные, и мы совсем недавно были успешны со своей, до последних двух лет. И наши проблемы не от того, что у нас нет болида Mercedes, покрашенного в розовый».
Уильямс также призналась, что для ее команды использование чужих разработок было бы неприемлемым.
«Я всегда ясно даю понять, каких стандартов независимых конструкторов придерживается Williams и как мы ими гордимся, – сказала Уильямс. – Наше выступление в этом спорте базируется на том, что мы делаем. И если что-то идет не так, то это наша вина. А если все хорошо – наша заслуга. Этот подход крайне важен для нас.
Я верю, что правила 2021 года помогут защитить команды вроде нашей, которые сами делают свои детали».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Иван Матушкин
Уильямс: Наши проблемы не в отсутствии розового Mercedes
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