Уильямс: Нам жизненно необходимы гонки в этом году

Команды Формулы 1 получают деньги от организаторов чемпионата в зависимости от их результата в Кубке конструкторов и в зависимости от количества гонок в сезоне. В 2020 году отмена гонок уже гарантирует снижение этих выплат. Кроме того, ожидается сокращение спонсорских поступлений. Причина в том, что спонсорам важно, чтобы их логотипы показывались во время гонок.

На этом фоне наиболее уязвимыми кажутся независимые команды, лишенные поддержки со стороны крупных автоконцернов. В частности, речь идет о Williams, которая финишировала в сезонах 2018 и 2019 на последнем месте.

«Мы провели множество переговоров с участием глав команд, FIA и руководства Формулы 1, чтобы убедиться, что мы все делаем все возможное, чтобы выжить, – заявила в эфире телеканала Sky Sports News фактическая руководительница Williams Клэр Уильямс. – Однако для таких команд, как наша, главный вопрос в том, когда начнутся гонки. Мы одна из немногих действительно независимых команд, у нас нет поддержки, как у других.

Так что для нас совершенно критично, чтобы гонки в этом году все же начались. Но это должно случиться не раньше, чем их проведение станет безопасным. Я лишь надеюсь, что в этом году гонки состоятся. Нам это жизненно необходимо.

Для Williams с точки зрения бизнеса участие в Формуле 1 и получение призовых денег по итогам сезона крайне важно, и выжить при условии, если не будет ни одной гонки, станет очень сложно. Однако ходят слухи о старте сезона в июле. И если это так, то я уверена, что в июле мы сможем выйти на старт».

У Уильямс также спросили о том, стоит ли вводить дополнительное ограничение бюджетов команд. По ее мнению, это следовало сделать гораздо раньше.

«Полагаю, ограничение бюджета следовало ввести пару лет назад, хотя тогда не было нынешнего единодушия по этому поводу, – считает Уильямс. – А так в настоящий момент новому регламенту только предстоит вступить в силу. Что же, я продолжаю оставаться оптимисткой и верить, что мы сможем преодолеть нынешние трудности.

Я вижу в этом кризисе возможность для Формулы 1 измениться. При прежнем порядке что-то неминуемо должно было сломаться в ситуации, подобной этой. Я определенно чувствую, что нам нужно поработать нам тем, чтобы гарантировать выживание команд при повторении чего-то подобного».