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Формула 1 / Гран При Австрии / Аналитика

Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона

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Уик-энд Квята: не встал на колено и потерял шестое место из-за Окона
Автор:
, редактор
6 июл. 2020 г., 02:15

За считанные круги до финиша казалось, что шестая за карьеру гонка в Шпильберге принесет Даниилу очки. Но австрийское проклятье продолжает работать...

Первый Гран При сезона Формулы 1 сполна оправдал все ожидания: сюрпризов, обгонов и борьбы было столько, словно прошла не одна гонка, а сразу три. На этом празднике жизни российский пилот Даниил Квят долгое время смотрелся тихоней, но в конце отметился чередой ярких эпизодов. К сожалению, кончились они для него плохо. Но обо всем по порядку.

Чего ждали: не многого

Toro Rosso чудесно завершала прошлый сезон, навязав Renault борьбу за пятое место в Кубке конструкторов. Но несмотря на смелые заявления Франца Тоста зимой, повторения этого успеха в 2020-м никто особо не ждал. 

Та же Renault – команда куда более амбициозная, а о прогрессе Racing Point за счет копирования чужой техники не говорил только ленивый. Получалось, что предел для AlphaTauri – борьба за седьмое место в командном зачете. Это не лишает шансов на очки, но делает команду зависимой от других: ее успех возможен лишь при неудачах конкурентов.

Вдобавок, «Ред Булл Ринг» никогда не был удачной трассой для коллектива из Фаэнцы. И особых причин для изменения ситуации перед этапом никто не видел.

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Даниил Квят, AlphaTauri, входит в паддок

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Как все начиналось: не особо хорошо

Первая тренировка сезона для Даниила Квята не задалась. Большую ее часть он просидел в боксах, проехав всего 19 кругов и показав 19-е же время. Впереди был даже Латифи. Такой провал сам Квят объяснил недостаточно эффективной работой с настройками, а команда признала наличие кое-каких заминок при работе с машиной в боксах. 

Ко второй практике AlphaTauri удалось разобраться с настройками и Даниил смог полноценно потренироваться. Квят показал неплохое 12-е время всего в одной десятой от топ-10, но как известно, в плане скорости вторая тренировка – самая не показательная. К тому же, напарник Даниила Пьер Гасли в пятницу не поднимался выше 16-го места, что тоже кое-что говорило о скорости AlphaTauri.

В субботу утром, несмотря на девятое место Гасли, опасения в очередной раз подтвердились: AlphaTauri явно отставала от шести первых команд. И квалификация лишний раз это доказала: благодаря неудаче Окона Пьер и Даниил стали 12-м и 13-м. Но рассчитывать на большее им не приходилось. Радовало лишь то, что преимущество над Alfa Romeo и Haas казалось очевидным.

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Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Как прошла гонка: огненно и болезненно

Первый хайлайт этапа Квят совершил еще до старта: Даниил оказался в числе шестерых пилотов, которые отказались вставать на колено в знак борьбы с расизмом. Примечательно, что Гасли поступил иначе. 

Сам же старт прошел для россиянина как обычно: он потерял пару позиций и откатился на 15-е место. Правда, уже на первых кругах Квят смог вернуть все утраченное и вновь стал 13-м, сразу позади Гасли. Дальше на трассе началась увлекательная свистопляска – но пилоты AlphaTauri не принимали участия, что играло им только на руку. 

Пока соперники боролись и ломали машины, Квят уверенно ехал вперед и к первому появлению машины безопасности уже был в очках. Правда, сейфти-кар Даниилу был не очень в тему: в отличие от большинства соперников по топ-10 россиянин со старта ехал на Medium и имел тактическое преимущество. Но на пит-стоп все поехали одновременно. 

 

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Разворот Феттеля поднял Квята на девятое место, но Даниил попал под настырные атаки Эстебана Окона. Отбиваясь, россиянин отстал от Гасли, а сзади уже затаилось еще четверо соперников. Чем бы это кончилось – неизвестно, так как на трассе опять появился сейфти-кар. Квят стал одним из пилотов, кто в этот момент во второй раз заехал в боксы – на трассу он вернулся 11-м, но на свежей резине самого мягкого состава. А когда сравнительно быстро россиянин переместился на 10-е место, перед ним шел оказался Окон на старых шинах состава Hard.

Дальнейшее ускользнуло от камер: Даниил атаковал Окона, а потом внезапно отстал от него сразу на три секунды. Позже выяснилось, что Квят пытался пройти француза по внешней траектории в шестом повороте, но Окон и сам вышел из поворорта максимально широко и спихнул россиянина на обочину. Квят почти улетел в гравий и во время экскурсии за пределы асфальта сломал крыло и подвеску.

После этого Даниил явно потерял темп, пропустил вперед пару соперников, а затем на AlphaTauri лопнула шина. Сам Квят связал прокол с повреждениями, полученными в борьбе с Оконом. В итоге Даниил вылетел не только из очков, но и из гонки. Хотя в классификации он оказался 12-м, повторив свой лучший результат на Гран При Австрии.

«Не здорово со стороны Окона вот так выпихивать соперников. Но и я мог быть более терпеливым», – самокритично заметил Квят после финиша.

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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Чего мог добиться Квят: шестого места

Пилоты AlphaTauri избегали неприятностей всю гонку, за счет чего въехали в десятку. А на предпоследнем сейфти-каре команда решила рискнуть. Ехавшего впереди Гасли оставили на трассе, а вот Квята позвали в боксы и поставили свежий Soft. И эта тактика наверняка была выигрышной: после пит-стопа Даниил быстро насел на Окона, а следом, судя по темпу, мог оперативно разобраться и с Гасли. 

Причем, обогнав напарника, Квят наверняка еще и оторвался бы от него не несколько секунд. А этого бы хватило, чтобы оказаться в протоколе выше Серхио Переса. Мексиканец финишировал почти в семи секундах впереди Гасли, а полученный мексиканцем штраф за превышение скорости на пит-лейн сократил разрыв до полутора секунд. Разница в составе и свежести резины точно позволяла Даниилу ехать быстрее напарника, а значит позиция Переса была вполне достижима. А это – шестое место.

 

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Чего ждать теперь: борьбы за топ-10, но не всегда

В принципе, на старте сезона AlphaTauri не удивила, но и не разочаровала. От машин из Фаэнцы не ждали равной борьбы с Racing Point или McLaren. Вдобавок, мы знаем, что «Ред Булл Ринг» этой команде не особо подходит. 

Однако, как и в прошлом году, мы видим умение команды Франца Тоста извлекать максимум из минимума. И сегодняшние шесть очков Гасли тому подтверждение. В календаре будут более удобные для AlphaTauri трассы, где она будет в десятке по реальной скорости. А там, где не будет, она опять сможет запрыгнуть в очки, как сегодня. Будем надеяться, что в следующий раз повезет Квяту.

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Сессия Гонка
Пилоты Даниил Квят В Магазин
Команды AlphaTauri В Магазин
Автор Иван Матушкин

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