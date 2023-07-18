«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо

Марк Уэббер выступал за Red Bull Racing до 2013 года – австралиец выиграл девять Гран При, однако так и не смог составить достойной конкуренции раскатившемуся Себастьяну Феттелю, когда тот стал завоевывать один титул за другим.

Место Уэббера в Милтон-Кинсе занял его соотечественник Даниэль Риккардо – тому удалось с первой попытки обогнать немецкого гонщика, однако вскоре в RBR пришел новый пилот по имени Макс Ферстаппен. Их конкуренция с Риккардо складывалась очень остро, пока в конце 2018 года Даниэль не принял решение уйти из команды.

Как показало время, это был спорный шаг. Австралиец не смог всерьез проявить себя в Renault, а из McLaren его и вовсе уволили за недостаточно высокие результаты. Гонщик вернулся под крыло Red Bull и сейчас пробует начать все заново.

Тем временем Уэббер рассказал, что пять лет назад убеждал Риккардо не уходить из RBR.

«Мне очень хотелось, чтобы он остался, – объяснил Марк в эфире ITV. – Помню, как я всеми силами уговаривал его не уходить. Но он тогда не послушал меня и все же отправился в Renault, а оттуда перебрался в McLaren.

Теперь, когда его карьера вообще едва не завершилась, он возвращается. Что ж, секундомер никогда не лжет, под прессингом ты или или показываешь результат, или сдаешься».

46-летний экс-пилот добавил: «Посмотрим, что сейчас получится у Даниэля. Для начала ему предстоит как можно быстрее адаптироваться в AlphaTauri и выступать там как минимум на уровне своего напарника Юки Цуноды.

Надеюсь, что он справится с этой задачей, и у него все получится».

В ближайшую пятницу Риккардо проведет свою первую тренировку Гран При за рулем AlphaTauri AT04 на «Хунгароринге».

2013 год: Марк Уэббер, Red Bull Racing, Даниэль Риккардо, Toro Rosso Фото: Стивен Ти / Motorsport Images