«Уговаривал его не бросать Red Bull». Уэббер поделился историей о Риккардо
Даниэль Риккардо вторую неделю остается самой обсуждаемой фигурой среди поклонников Ф1. Его соотечественник вспомнил любопытный эпизод из недавнего прошлого гонщика
Марк Уэббер выступал за Red Bull Racing до 2013 года – австралиец выиграл девять Гран При, однако так и не смог составить достойной конкуренции раскатившемуся Себастьяну Феттелю, когда тот стал завоевывать один титул за другим.
Место Уэббера в Милтон-Кинсе занял его соотечественник Даниэль Риккардо – тому удалось с первой попытки обогнать немецкого гонщика, однако вскоре в RBR пришел новый пилот по имени Макс Ферстаппен. Их конкуренция с Риккардо складывалась очень остро, пока в конце 2018 года Даниэль не принял решение уйти из команды.
Как показало время, это был спорный шаг. Австралиец не смог всерьез проявить себя в Renault, а из McLaren его и вовсе уволили за недостаточно высокие результаты. Гонщик вернулся под крыло Red Bull и сейчас пробует начать все заново.
Тем временем Уэббер рассказал, что пять лет назад убеждал Риккардо не уходить из RBR.
«Мне очень хотелось, чтобы он остался, – объяснил Марк в эфире ITV. – Помню, как я всеми силами уговаривал его не уходить. Но он тогда не послушал меня и все же отправился в Renault, а оттуда перебрался в McLaren.
Теперь, когда его карьера вообще едва не завершилась, он возвращается. Что ж, секундомер никогда не лжет, под прессингом ты или или показываешь результат, или сдаешься».
46-летний экс-пилот добавил: «Посмотрим, что сейчас получится у Даниэля. Для начала ему предстоит как можно быстрее адаптироваться в AlphaTauri и выступать там как минимум на уровне своего напарника Юки Цуноды.
Надеюсь, что он справится с этой задачей, и у него все получится».
В ближайшую пятницу Риккардо проведет свою первую тренировку Гран При за рулем AlphaTauri AT04 на «Хунгароринге».
2013 год: Марк Уэббер, Red Bull Racing, Даниэль Риккардо, Toro Rosso
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
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