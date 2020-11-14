Результат квалификации Гран При Турции сегодня зависел в первую очередь от того, насколько хорошо тот или иной автомобиль способен работать в имеющихся условиях с наиболее подходящим типом шин. Такое мнение после окончания заездов высказал Даниэль Риккардо, занявший в квалификации 5-е место. По словам австралийца, водительское мастерство в столь сложных обстоятельствах было второстепенным фактором – и переломить изначально неблагоприятную ситуацию не смогли бы даже величайшие пилоты в истории.

«Обычно мы считаем, что на мокрой трассе пилот может чуть больше рисковать и показать себя лишний раз, отвоевать пару позиций на решетке, – рассказал Риккардо журналистам по окончании заездов. – Но сейчас, похоже, все зависит в первую очередь от уровня сцепления с трассой. Если шины заработали – ты сразу на несколько секунд ускоряешься.

Ты можешь как-то настраивать аэродинамику, но если шины не работают – несильно отличаешься от пассажира. И я на этих выходных не раз оказывался в такой ситуации.

Вчера я сказал своим инженерам, что от шин Hard не будет пользы, они слишком жесткие, я их не прогрею. А мне говорят: вот у Феттеля они заработали, и он на 10 секунд быстрее тебя. Но я в тот момент момент четко понимал: что бы я ни делал – мне того же самого не добиться. Так что, в этой ситуации от пилота зависит уже не так много. Будь ты величайшим из великих, если шины у тебя не заработали – подвига не совершишь».

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Риккардо также назвал одной из главных проблем по ходу квалификации необходимость буквально в каждом повороте нащупывать предел сцепления заново.

«В третьем сегменте начало немного просыхать – складывалось ощущение, что кое-где появляется не то чтобы сухая, но менее мокрая траектория. И в какой-то момент можно было сказать, что машина ведет себя более-менее предсказуемо, что ты можешь опереться на ощущения от предыдущего круга. Но если говорить в общем и целом, то это была скорее угадайка на входе в каждый поворот. На одном круге тебе кажется, что ты вроде бы уже нащупал нужную грань – а на следующем все опять летит в никуда и ты можешь разве что голову чесать в недоумении.

Попадешь ли на апекс, не заблокируются ли колеса, как машина поведет себя на выходе? Не знаю, как это объяснить… Есть в теле у нас какие-то рецепторы, которые дают тебе понять, где есть зацеп и какой он. А тут на эти рецепторы не поступало ровным счетом никакой информации – то есть зацеп был, грубо говоря, нулевым».