«Уехать было бы неправильно». Ракетный удар не испугал Ф1

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По ходу первой пятничной тренировки Формулы 1 в Саудовской Аравии недалеко от автодрома произошла ракетная атака, в результате которой в 15 километрах от автодрома произошел взрыв на одном из объектов компании Aramco. Произошедший инцидент вызвал сомнения, стоит ли уик-энду Ф1 продолжаться.

Власти страны гарантировали руководителям Ф1 безопасность в зоне нахождения трассы – поэтому главам чемпионата удалось без сильного сопротивления завоевать доверия боссов команд в этом вопросе. При этом сами гонщики долгое время не соглашались на выдвинутые условия: заседание пилотов продолжалось практически до трех утра по московскому времени.

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В конце концов Ассоциация гонщиков Гран При (GPDA) согласилась принять участие в квалификации и гонке, поскольку членов профсоюза уверили в безопасности проводимых мероприятий.

Несмотря на общее согласие боссов коллективов, некоторые из них все еще считают, что необходимо поговорить с Ф1 о том, стоит ли вновь приезжать на гонки в эту страну.

Руководитель Williams Йост Капито отметил: «Мы не отвечаем за создание календаря этапов, но такая ситуация сохраняется здесь в течение многих лет. Насколько я помню, в начале прошлого года ракетная атака произошла во время гонки Формулы Е – и у чемпионата не возникло никаких сомнений относительно возвращения несколькими месяцами позже. Так что ситуация на этот уик-энд совсем не изменилась.

Думаю, что обсуждение нужно было проводить еще до начала этапа – и теперь уже по его окончании, а не во время уик-энда. Пока у нас есть подтверждение того, что здесь все защищено, мы в безопасности».

Глава Haas Гюнтер Штайнер сказал следующее: «Сейчас не время обсуждать, правильно или же нет тут находиться. Думаю, что об этом FIA и Ф1 поговорят в будущем, и уже по итогам этих разговоров примут решение. В данный момент нужно сосредоточиться на самом уик-энде и довести его до конца, а затем уже начать все сначала».

Босс Aston Martin Майк Крак добавил: «Конечно, после этого будет много обсуждений. Но опять же, не команды в ответе за формирование календаря: эта ответственность лежит на плечах FIA и Ф1. Очевидно, мы выразим свое мнение, если нас спросят об этом».

Глава McLaren Андреас Зайдль настаивает, что Ф1 нужно посещать подобные Саудовской Аравии места, чтобы оказать положительный эффект на общество. «Мне комфортно быть частью Ф1 как глобального чемпионата и иметь возможность действительно способствовать позитивным изменениям в странах, куда мы приезжаем, – сказал Зайдль. – Для меня это основной смысл дискуссии – и я думаю, что мы не должны игнорировать эти странны из-за получаемой нами критики.

Я вижу уникальный шанс, который есть у чемпионата: мы можем поделиться с страной гонками и при этом поспособствовать позитивным изменениям, причем не только для экономики, но и для самого общества. Так что, как я упомянул ранее, я чувствую себя комфортно с принятым Ф1 решением продолжить гоняться».

Босс Ferrari Маттиа Бинотто считает, что было бы неправильно собрать чемоданы и уехать. «Все из нас были обеспокоены, потому что такие вещи не должны происходить, еще и рядом с трассой, – отметил Бинотто. – Ф1 и правительство Саудовской Аравии нас уверили, что все под контролем. Думаю, это надо было объяснить и гонщикам.

Мы рассказали пилотам о ситуации и дали понять, что все в безопасности. И думаю, после всех этих долгих обсуждений они все поняли и поддержали тот факт, что важно остаться здесь и продолжить уик-энд. В каком-то смысле я думаю, что уехать из страны было бы неправильным решением. Находясь здесь, не было веских причин покидать страну при наличии данных нам гарантий».