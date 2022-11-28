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Формула 1 Новость

Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом

По мнению австралийского экс-пилота, своим шагом команда продемонстрировала пренебрежение к тем, кто только начинает карьеру

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Уэббер присоединился к критике Haas за контракт с Хюлькенбергом
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Решение Haas прервать сотрудничество с Миком Шумахером и взять на его место Нико Хюлькенберга встретило неоднозначную реакцию среди тех, кто следит за Формулой 1. 

В команде упирали на то, что в пару к Кевину Магнуссену нужен еще один опытный гонщик, однако 35-лентий Хюлькенберг почти не гонялся три последних года, а на машинах нового поколения вообще ездил куда меньше, чем Шумахер. 

Победитель девяти Гран При Марк Уэббер нашел в позиции Haas и еще один недостаток. По его мнению, отказ от сотрудничества с молодым пилотом посылает всему спорту не самый хороший знак. 

«Если честно, меня удивил их выбор, – рассказал 46-летний австралиец в эфире Channel 4. – Мне казалось, что это неверно по отношению к тем талантам, кто сейчас стремится в Ф1. Получается, что есть недостаток молодых пилотов, которые могли бы заменить Мика.  

Да, мы знаем, что Гюнтер [Штайнер, глава Haas] уже вдоволь познал, каково это – работать с новичками. Он решил попробовать противоположный подход и взял ветерана. 

Наверное, Нико и впрямь не будет постоянно бить машины в следующем году. Но я знаю, что прямо сейчас он активно сгоняет вес. Слухи доносят, что он порядком разжирел. Так что желаю ему удачи». 

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