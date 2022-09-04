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Формула 1 Новость

Уэббер вступил в спор с Alpine о сумме вложений в карьеру Пиастри

По мнению менеджера гонщика, в Энстоуне называют слишком большую сумму, якобы инвестированную в молодого гонщика

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Уэббер вступил в спор с Alpine о сумме вложений в карьеру Пиастри
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Комиссия по разрешению контрактных споров постановила, что Alpine не имеют юридических прав на Оскара Пиастри, который входил в ее молодежную программу. В будущем году молодой пилот начнет карьеру в составе McLaren. 

В Договоре согласия, который все команды Ф1 заключают с организаторами чемпионата, специально прописано, что решения Комиссии невозможно оспорить ни в одной другой инстанции. Это значит, что Alpine потеряла Пиастри – однако французы не готовы списать те вложения, которые за два с половиной года сделали в карьеру Оскара. Речь о программах подготовки, частных тестах и других тратах.

Теперь Alpine готовит иск в гражданский суд к менеджменту пилота, который возглавляет экс-пилот Ф1 Марк Уэббер, чтобы взыскать свои инвестиции. Здесь у команды есть шансы на успех, но победитель девяти Гран При уже заявил, что готов биться за сумму компенсации.

«Те цифры, которые они нам уже озвучили, явно выглядят преувеличенными и непропорциональными, – сказал Марк в эфире Channel 4. – По ходу летнего перерыва эти люди швыряются миллионами, но в этой истории такого не будет. 

В молодежных категориях Оскар зарабатывал неплохие призовые, так как становился чемпионом. Эти деньги не имеют никакого отношения к вложениям Alpine. 

Более 80 процентов его бюджета на выступления и Академию [Alpine] закрывали внешние спонсоры и семья Оскара. В данном контексте это важно». 

В Alpine уже заявили, что рассматривают возможность досрочного разрыва отношений с Пиастри, который до конца этого сезона формально остается запасным пилотом команды. 

Уэббер объяснил, что этот вопрос в стадии переговоров: «Мы собираемся все обсудить на следующей неделе. Разумеется, вся эта история тянется уже некоторое время. Но они с самого начала обо всем знали. 

Так что мы найдем момент и поговорим. Пока он продолжает стараться у интересах команды, проводит долгие часы на симуляторе и всеми силами старается помогать команде. 

Он профессионал, настоящий профессионал, поэтому всегда выполняет все необходимую работу. У Alpine контракт с ним до конца 2022 года. Как они хотят поступить, пусть решают сами».

С 2019 по 2021 год Пиастри последовательно cтал чемпионом в Формуле Renault, Формуле 3 и Формуле 2. В нынешнем сезоне он ни разу не вышел на старт в какой-либо гоночной категории. 

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