После невероятно успешного отрезка карьеры в Red Bull Себастьян Феттель перешел в Ferrari – но там так и не смог стать чемпионом мира. С появлением в команде молодого Шарля Леклера дела немца пошли под гору – Себ не смог угнаться за напарником, Скудерия отказалась продлевать с ним контракт, и прошедшей зимой пилот перешел в Aston Martin.

Дебютный уик-энд 2021 года сложился для Феттеля хуже не придумаешь: он заработал пять штрафных баллов за различные эпизоды, столкнулся в гонке с Эстебаном Оконом и финишировал только 15-м.

По мнению Марка Уэббера, который в начале прошлого десятилетия был напарником немца в Red Bull, четырехкратному чемпиону мира стоит рассчитывать только на себя самого, однако пока ситуация не безнадежна.

«Думаю, в Aston Martin ему более комфортно, – рассказал Марк сетевому изданию RaceFans. – Во всяком случае, с понедельника по пятницу [пока нет квалификаций и гонок].

Но что показывает секундомер? Именно это важнее всего, и он знает об этом лучше всех.

Он сам – свой самый суровый критик. И всегда был невероятно строг к себе. Но сейчас ситуация такова, что события приняли лавинообразный оборот, и их очень просто выпустить из-под контроля. Потому его миссия в первую очередь в том, чтобы ни в коем случае не допустить этого. Тогда он сможет вернуться в привычную колею и найти общий язык с машиной».

Австралиец добавил: «Формула 1 такова, что твое имя на кубках за стеклом не имеет никакого значения. Ты должен добиваться результата каждый год, и ему это тоже отлично известно. Так что ближайшие шесть-семь гонок станут для него критически важными».

Уэббер, которому сейчас 44 года, также объяснил, что чем старше становится гонщик, тем сложнее ему приспосабливаться к радикальным переменам.

«Говорят, что старую собаку не научить новым трюкам, – объяснил Уэббер. – И в этом отношении Себ – чрезвычайно старая собака. Но хотя его часики тикают, все опять-таки в его руках.

Думаю, с энтузиазмом у него все в порядке. Он в новой команде – и попробует сделать все, что в его силах. Но в итоге все решат показания секундомера на ближайших этапах. Только так Себ сможет ответить своим критикам. И это то, что он должен сделать как можно быстрее».