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Формула 1 / Новость

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

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Бывший пилот австрийской команды верит, что ей по силам наконец побороться с Mercedes

Уэббер: Red Bull готова к титулу и умеет за него бороться

Red Bull начала сезон-2021 со второго и первого мест в двух гонках, и на данный момент Макс Ферстаппен лишь на одно очко отстает от Льюиса Хэмилтона в личном зачете.

Бывший пилот австрийской команды Марк Уэббер уверен, что в Милтон-Кинс готовы бороться за титулы и не забыли, как это делать. В последний раз Red Bull побеждала в чемпионате в 2013 году, еще когда за нее выступал сам Уэббер.

«Они никогда не были так готовы, – цитирует Уэббера Marca. – Они знают, что у них отличный шанс, но при этом надо реализовывать все возможности, всегда быть готовыми к борьбе. Льюис Хэмилтон вторых шансов не дает.

У них есть подходящий пилот в кокпите. Мы видели, на что они способны на пит-стопах. Mercedes в этом плане работает не лучшим образом, хотя у них отличная команда.

Каждая часть Red Bull готова к борьбе. В отличие от многих других команд, в Red Bull знают, как бороться за победу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

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