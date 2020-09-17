Уэббер предсказал скорый разлад между Ferrari и Леклером
По мнению австралийского экс-пилота Ф1, сейчас в отношениях гонщика и команды продолжается «медовый месяц», но скоро он закончится
Шарль Леклер стал пилотом Ferrari в 2019 году – тогда многие считали, что команда поспешила: молодому монегаску стоило бы набраться опыта в середине пелотона, а его перевод в Маранелло стал последней волей ушедшего из жизни босса Ferrari Серджио Маркионне.
Однако Леклер не разочаровал, одержав дебютную победу в Спа, а затем подарив тифози успех в самой важной гонке сезона – в Монце
Шарль быстро стал любимчиком команды, оттеснив на второй план четырехкратнрого чемпиона мира Себастьяна Феттеля. В итоге с ним команда подписала рекордный пятилетний контракт, а немцу пришлось готовиться к расставанию со Скудерией.
Однако – в этом уверен бывший партнер Феттеля по Red Bull Марк Уэббер – Леклеру стоит готовиться к неизбежным сложностям. Нынешняя форма Ferrari не позволяет рассчитывать на многое, а без громких успехов любой пилот быстро впадает в Маранелло в немилость.
«Смотрите внимательно, что происходит с Шарлем, – сказал австралиец в интервью Channel 4. – Я буду с большим интересом наблюдать за его следующими сезонами.
Сейчас у них медовый месяц, но мы должны быть готовы к тому, что через два или три года Шарль уже заметно устанет [от Ferrari].
Выступать за них – это невероятная нагрузка, и он может оказаться следующим, кто попадет в прицел».
Сейчас Леклер занимает восьмое место в чемпионате пилотов. С 2021 года его напарником станет Карлос Сайнс.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский