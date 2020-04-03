Уэббер предсказал отмену еще четырех Гран При

Формула 1 отменила или перенесла восемь первых Гран При 2020 года в связи с эпидемией коронавируса. Пока первым этапом сезона значится гонка в Канаде 14 июня. Однако бывший пилот Ф1 Марк Уэббер считает, что чемпионат не удастся начать ни в Монреале, ни на других этапах до конца июля.

«Это слишком оптимистичный вариант», – сказал австралиец в эфире блога Precision Hydration.

По мнению Уэббера, Ф1 будет очень трудно справиться с нынешними проблемами: «Потому что Ф1 – невероятный и очень быстро меняющийся бизнес. Это всемирный спорт, один из самых сложных в плане логистики».

В соответствии с нынешней версией календаря, до конца июля кроме Канады гонки должны пройти во Франции, Австрии и Великобритании. На август пока запланированы Гран При Венгрии и Бельгии – однако организаторы чемпионата мира уже не раз говорили о возможности заполнения гонками традиционной летней паузы. В частности, обязательные августовские каникулы уже перенесены на март и апрель.