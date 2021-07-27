Уэббер попросил Ф1 не мешать дуэли Макса и Льюиса

Чемпионат 2021 года проходит в Формуле 1 под знаком острого соперничества Льюиса Хэмилтона из Mercedes и Макса Ферстаппена из Red Bull. Несколько лет до этого британец доминировал на трассах, собирая победы и титулы, однако в этом сезоне расстановка сил изменилась, и у действующих чемпионов уже нет явного преимущества.

На Гран При Великобритании соперничество Хэмилтона и Ферстаппена привело к серьезной аварии, после которой Макс провел ночь в больнице.

Несмотря на столь серьезный поворот сюжета, Формуле 1 не стоит вмешиваться в спор гонщиков – в этом уверен победитель девяти Гран При Марк Уэббер.

На этой неделе австралиец участвовал в пресс-конференции W Series, где его спросили, не зашел ли спор Макса со Льюисом слишком далеко и не пора ли вмешаться в него. Уэббер ответил отрицательно.

«Это просто замечательно, – сказал он о противостоянии за лидерство в Ф1. – Это именно то, что мы все хотим видеть.

Думаю, первый круг [в Сильверстоуне] вообще стал одним из лучших, что мы видели за долгое время. Что-то назревало, это чувствовалось по их прежним ярким сражениям колесо в колесо – В Барселоне, Имоле, Бахрейне. Мы все понимали, что что-то будет. И впереди новые события».

Он добавил: «Сильверстоун вообще оставил невероятное впечатление. 120 тысяч болельщиков, два больших парня на первом стартовом ряду. Невероятный первый круг – они едва разъехались в первом повороте, оказались рядом в Brooklands, а затем Льюис попробовал атаковать в Copse, но у него не получилось».

По мнению Уэббера, на предстоящем Гран При в Сильверстоуне ни у одного из соперников не будет явного преимущества.

«Льюис всегда волшебно выступает в Будапеште, – объяснил австралиец. – Он просто феноменален на этой трассе. Но Макс тоже очень силен.

Думаю, в этот раз Red Bull будет там сильна, так что Максу по силам завоевать поул и исчезнуть впереди после старта. Возможно, Льюис не найдет, чем ему ответить.

Но давайте подождем. Повторюсь, Хэмилтон выиграл множество гонок на "Хунгароринг". Причем порой он делал это вопреки возможностям машины. Льюису вновь нужно показать свой максимум. А Ферстаппен… он гладиатор, он него все ждут сражения.

Это будет хороший уик-энд».

При этом, по мнению Марка, поклонникам Ф1 стоит ожидать новых ярких событий в борьбе двух лидеров сезона: «Сейчас важна каждая гонка. И мы неизбежно увидим, как обломки углепластика вновь взлетают в воздух. Но ведь именно ради этого мы и следим за спортивными событиями. Двое лучших выясняют, кто из них сильнее».