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Формула 1 / Новость

Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона

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Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона
Автор:
, редактор
24 мая 2020 г., 12:35

Бывший напарник поддержал переход Себастьяна в Mercedes

В Формуле 1 продолжают ходить слухи о шансах Себастьяна Феттеля перейти в Mercedes. Ранее сообщалось, что против такого выступает лидер немецкой команды Льюис Хэмилтон, который хочет сохранить в напарниках Валттери Боттаса.

Однако бывший партнер Феттеля по Red Bull Марк Уэббер уверен, что Себастьян и Льюис смогли бы сработаться.

«Для Льюиса это не будет проблемой, – сказал Уэббер в интервью Racing News 365. – Они с Себом уважают друг друга. Это был бы отличный сценарий для Mercedes и всей Формулы 1. А вот Валттери Боттасу такое было бы трудно переварить».

Уэббер уверен, что босс Mercedes Тото Вольф сумел бы контролировать двух чемпионов мира: «Если кто и может с этим справиться, то это Тото Вольф. Он уже доказал, что в этой части он просто волшебник. Его талант менеджера просто превосходен».

При этом в окончательный уход Феттеля из Формулы 1 Уэббер не верит: «Не исключаю, что он возьмет паузу. Но завершить карьеру? В это я не верю, он все еще молод, ему только 32 года».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Иван Матушкин

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