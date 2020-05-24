Уэббер: Пара с Феттелем – не проблема для Хэмилтона

В Формуле 1 продолжают ходить слухи о шансах Себастьяна Феттеля перейти в Mercedes. Ранее сообщалось, что против такого выступает лидер немецкой команды Льюис Хэмилтон, который хочет сохранить в напарниках Валттери Боттаса.

Однако бывший партнер Феттеля по Red Bull Марк Уэббер уверен, что Себастьян и Льюис смогли бы сработаться.

«Для Льюиса это не будет проблемой, – сказал Уэббер в интервью Racing News 365. – Они с Себом уважают друг друга. Это был бы отличный сценарий для Mercedes и всей Формулы 1. А вот Валттери Боттасу такое было бы трудно переварить».

Уэббер уверен, что босс Mercedes Тото Вольф сумел бы контролировать двух чемпионов мира: «Если кто и может с этим справиться, то это Тото Вольф. Он уже доказал, что в этой части он просто волшебник. Его талант менеджера просто превосходен».

При этом в окончательный уход Феттеля из Формулы 1 Уэббер не верит: «Не исключаю, что он возьмет паузу. Но завершить карьеру? В это я не верю, он все еще молод, ему только 32 года».