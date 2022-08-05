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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Уэббер опроверг помощь Porsche в контракте для Пиастри

Менеджер чемпиона Формулы 2 заявил, что его отношения с немецкой маркой никак не связаны с новым местом работы Оскара Пиастри

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Уэббер опроверг помощь Porsche в контракте для Пиастри
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На днях авторитетная британская газета The Times предположила, что юниор Alpine Оскар Пиастри, который отказался выступать за французскую команду в 2023 году, подписал контракт с AlphaTauri и тем самым вступил в программу Red Bull.

По логике издания, об этом договорился менеджер Пиастри Марк Уэббер, который сам выступал за Red Bull. Уэббер также является лицом марки Porsche, а последняя ведет переговоры о поставке своих силовых установок Red Bull и AlphaTauri с 2026 года.

Сам Уэббер пока никак не прокомментировал будущее Пиастри, но уже опроверг какую-либо причастность Porsche к этому вопросу.

«Нет-нет, до начала сотрудничества Porsche и Red Bull еще очень далеко, – цитирует Уэббера издание GranPX.news. – Я тут точно ни при чем».

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