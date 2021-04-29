Уэббер о Феттеле: Странно видеть его таким

Марк Уэббер с 2009 по 2013 годы выступал за Red Bull, будучи напарником Себастьяна Феттеля. Именно тот период стал самым успешным в карьере немецкого пилота, принеся ему множество побед в Гран При и четыре титула.

Уэбберу ни разу не удалось опередить Феттеля в общем зачете. Отношения гонщиков сильно испортили авария в Турции и особенно история в Малайзии, где Себ, нарушив приказ команды, лишил австралийца победы.

Позже из-за смены регламента Red Bull утратила лидерство в Ф1, Феттель перешел в Ferrari, а с этого сезона выступает за Aston Martin. Пока на новом месте его дела складываются предельно сложно. Непривычная концепция машины не позволяет Себу добиваться результатов или хотя бы выступать на уровне своего нынешнего партнера Лэнса Стролла.

Многие поспешили раскритиковать гонщика, однако Уэббер рассказал, что, напротив, сопереживает тому.

«Люди наверняка думают, что я испытываю удовольствие, глядя, как много у него проблем, – рассказал Марк в интервью испанской газете Marca. – Но я не радуюсь.

Я бы с удовольствием смотрел на сильные гонки в его исполнении. Очень странно видеть его таким, столь разительно отличающимся от того, что было прежде».

«Для него крайне важны ощущения от машины, – объяснил Марк, говоря о нынешних сложностях Феттеля. – Он очень сильно зависит от них.

Именно поэтому его уверенность в самом себе сейчас на крайне низком уровне. Вдобавок, отрезок карьеры, проведенный в Ferrari, не помог ему. В спорте бывают такие спады, но в случае с Себом он что-то очень затянулся.

Думаю, обстоятельства сложились против него. А сам он очень много вложил в Ferrari, потому оказался опустошен после завершения этой истории».

При этом Уэббер согласился, что нынешняя форма Феттеля может привести к скорому завершению карьеры 33-летнего пилота.

«Это Формула 1. Здесь не прощают, когда пилот не добивается результата, – объяснил он. – Если конец твоей карьеры объективно уже близок, или же у тебя возникли сложности, нет смысла делать вид, что все в порядке. Нужно говорить о том, что есть».