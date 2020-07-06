Уэббер нашел решение проблем Ferrari

Ferrari не выигрывала чемпионат Формулы 1 с 2007 года. За прошедшие с тех пор годы команда неоднократно претендовала на титул, но ее пилоты не могли подняться выше второго места по итогам сезона.

Бывший пилот Ф1 Марк Уэббер считает, что проблема Скудерии в нехватке организации, а чтобы ее исправить, команде нужно перебраться в Великобританию.

«Чтобы вернуться в славные времена Жана Тодта, Рори Бирна, Росса Брауна и Михаэля Шумахера, ей нужно переехать в Великобританию, – заявил австралиец в эфире Channel 4. – Пропитаться английским влиянием и гоночным менталитетом.

Маранелло – отличное, романтическое место. Но трофеев они там не возьмут».

Одной из главных текущих проблем Ferrari Уэббер считает недостаток взаимопонимания. Такие выводы экс-пилот сделал из того, как команда сообщила о расставании с Себастьяном Феттелем. По словам гонщика, с ним даже не обсуждали продление контракта, а прессе Феттель и глава команды Маттиа Бинотто представили разные версии разрыва.

«Как может пилот провести в команде так много времени, как провел с ними Феттель, и получить подобное известие по телефону? У них ужасно налажено общение», – заявил Уэббер.

Австралийца поддержал еще один экс-пилот – Дэвид Култхард: «У них видны проблемы с коммуникацией. Если они даже о пресс-релизе не могут договориться, то как добьются тех отношений, что нужны пилоту, главе команды и инженерам для побед? Сейчас таких отношений у них явно нет».