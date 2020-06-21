Уэббер: Кто победит в чемпионате-2020 – зависит от Honda

Сезон-2020 в Формуле 1 еще не начался, но Марк Уэббер уверен, что два претендента на победу в чемпионате уже определены. Австралиец считает, что за первое место сразятся действующий чемпион Льюис Хэмилтон на Mercedes и Макс Ферстаппен из Red Bull.

«Борьба пойдет между Ферстаппеном и Хэмилтоном, – заявил Уэббер в подкасте Ziggo Sport. – Не вижу никого, кто мог бы присоединиться к их вечеринке. Ferrari в этом году не потянет. Кроме Макса нет никого, кто мог бы справиться с Льюисом».

При этом Уэббер считает, что определяющую роль в сражении сыграют не пилоты и болиды, а силовые установки: «Я верю в Милтон-Кинс, в их аэродинамику и работу команды. Вопрос только в том, сможет ли Honda бороться с Mercedes целый сезон. У Mercedes, наверное, до сих пор больше мощности, что позволяет ставить настройки с большей прижимной силой и облегчать себе жизнь».