Уэббер: Хэмилтон всем доставляет головную боль

Mercedes выиграла шесть последних сезонов в Формуле 1 и считается фаворитом перед стартом нового чемпионата. Red Bull и Ferrari настроены бросить лидерам вызов, но экс-пилот Ф1 Марк Уэббер не верит в их шансы.

«Им будет тяжело справиться с Mercedes, и в плане операционной работы, и в плане борьбы с Льюисом, – цитирует Уэббера Sydney Morning Herald. – У Mercedes невероятно надежная силовая установка, а Ferrari показывала признаки слабости на стадии надежности.

Я бы хотел увидеть Ferrari на первом ряду. Они были очень хороши в квалификациях в прошлом году, но там очки не начисляют. Но в гонках в дело вступают стратегия Mercedes и Льюис. И постепенно разделывают тебя».

Уэббер особенно подчеркнул роль Льюиса Хэмилтона в победах Mercedes: «Ничего не имею против Боттаса, но Льюис – один из величайших в нашем спорте за последние 70 лет. Он всем доставляет головную боль. Не знаю, кому было бы рядом с ним комфортно. Он уже в дебютный год не слабо потрепал Фернандо Алонсо. Льюис для всех представляет собой огромный вызов. Валттери делает, что может, но Хэмилтон – большая проблема для соперников. Он все еще мотивирован, постоянно меняется, и за этим невероятным качеством приятно наблюдать».