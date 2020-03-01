Уэббер: Хэмилтон всем доставляет головную боль
Бывший пилот Red Bull не верит в шансы соперников в борьбе с Mercedes и Льюисом Хэмилтоном.
Mercedes выиграла шесть последних сезонов в Формуле 1 и считается фаворитом перед стартом нового чемпионата. Red Bull и Ferrari настроены бросить лидерам вызов, но экс-пилот Ф1 Марк Уэббер не верит в их шансы.
«Им будет тяжело справиться с Mercedes, и в плане операционной работы, и в плане борьбы с Льюисом, – цитирует Уэббера Sydney Morning Herald. – У Mercedes невероятно надежная силовая установка, а Ferrari показывала признаки слабости на стадии надежности.
Я бы хотел увидеть Ferrari на первом ряду. Они были очень хороши в квалификациях в прошлом году, но там очки не начисляют. Но в гонках в дело вступают стратегия Mercedes и Льюис. И постепенно разделывают тебя».
Уэббер особенно подчеркнул роль Льюиса Хэмилтона в победах Mercedes: «Ничего не имею против Боттаса, но Льюис – один из величайших в нашем спорте за последние 70 лет. Он всем доставляет головную боль. Не знаю, кому было бы рядом с ним комфортно. Он уже в дебютный год не слабо потрепал Фернандо Алонсо. Льюис для всех представляет собой огромный вызов. Валттери делает, что может, но Хэмилтон – большая проблема для соперников. Он все еще мотивирован, постоянно меняется, и за этим невероятным качеством приятно наблюдать».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марк Уэббер , Льюис Хэмилтон В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Уэббер: Хэмилтон всем доставляет головную боль
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