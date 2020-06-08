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Формула 1 / Новость

Уэббер: Ferrari вымотала Феттеля, он выглядит старше своих лет

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Уэббер: Ferrari вымотала Феттеля, он выглядит старше своих лет
Автор:
, редактор
8 июн. 2020 г., 09:28

Бывший партнер по Red Bull обвинил Скудерию в проблемах Себастьяна

Себастьян Феттель провел в Ferrari пять сезонов, но так и не смог выиграть с ней чемпионат. В прошедшем мае стороны объявили о разрыве сотрудничества в конце 2020 года. Марк Уэббер, который был напарником Феттеля во время его четырех чемпионских сезонов в Red Bull, считает, что Себастьян стал жертвой рабочей модели Ferrari.

По мнению Уэббера, подход итальянцев к работе помешал Феттелю добиться успеха, и теперь пилоту нужно восстановить силы.

«За последние годы Себастьян сделал все возможное, чтобы подготовить команду к победам. Но не преуспел, – сказал Уэббер в подкасте At the Controls. – Мне кажется, его уверенность пошатнулось. Это все из-за непонимания итальянской культуры. Есть немецкий способ работы, почти как у роботов. Англичане, австралийцы и новозеландцы где-то посередине. А люди из латинских стран на другом краю спектра.

Это сотрудничество измотало Себастьяна. Я ему несколько раз говорил, что он уже не выглядит на свой возраст. Он просто вымотан».

Уэббер не нашел для Феттеля места в Формуле 1 на 2021 год: «Я правда не знаю, куда может пойти Себ. Он большую часть карьеры боролся за победы и подиумы, даже в прошлом году выиграл гонку. А сейчас он выглядит старше своего возраста и, кажется, не получает особого удовольствия от пилотирования красной машины. Это проблема для спортсмена. Ему нужно заряжать свои батареи с понедельника по пятницу, а Маранелло ему в этом точно не помогает».

По слухам, услуги Феттеля интересуют Renault. Но по мнению Уэббера немец скорее возьмет паузу в карьере, чем отправится в Энстоун: «Совсем не представляю его в Renault. Думаю, он уйдет на год, а перед 2021-м поищет возможность вернуться. Он еще слишком молод, чтобы уйти насовсем. Я не удивлюсь, если он уйдет, но надеюсь, что нет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

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