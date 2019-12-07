Уэббер: Ferrari выиграет Кубок конструкторов, но не титул

Сезон 2019 года закончился доминированием команды Mercedes, которая досрочно выиграла Кубок конструкторов и чей пилот Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира.

В следующем сезоне Хэмилтон может повторить рекорд Михаэля Шумахера и завоевать седьмой титул. Технический регламент на 2020 год останется прежним – возможно, поменяются только шины. А это значит, что с высокой долей вероятности и расстановка сил в чемпионате не претерпит существенного изменения.

После завершения сезона своими прогнозами на будущий год поделился бывший гонщик Формулы 1 Марк Уэббер.

«Как минимум Шарль Леклер и Себастьян Феттель могут регулярно зарабатывать хорошие очки, – цитирует Уэббера голландское издание Formule1.nl. – Так что в Кубке конструкторов у Ferrari неплохие шансы. Но в личном зачете я полагаю, что доминирование Льюиса продолжится.

Что касается Ферстаппена, то тут и говорить нечего. Он уже заслужил репутацию и он в своей лучшей форме. Так что думаю, что Хэмилтону придется бороться за звание семикратного чемпиона мира как раз с Ферстаппеном и с Леклером».



