Эдриан Ньюи возглавляет технический штаб Red Bull с февраля 2006 года. Инженер успел поработать со всеми пилотами команды. Ньюи считают одним из творцов золотого периода команды с 2010-го по 2013-й годы, когда Себастьян Феттель принес команде четыре титула.

В то время напарником Феттеля был Марк Уэббер. И хотя сам австралиец до чемпионского титула не добрался, Ньюи признал, что у него были свои преимущества над Феттелем.

«Марк в целом был быстрее Себа в скоростных поворотах, – цитирует Ньюи GP Blog. – Но у Себастьяна была хорошая техника в части того, как поворачивать машину. Особенно в среднескоростных поворотах. А слабостью Марка была работа с шинами, это часто ему мешало».

Ньюи также отметил, что работа с этими двумя пилотами требовала разных настроек машины: «Феттель любит, чтобы задняя часть машины была стабильна, а Уэббер предпочитает поменьше стабильности. Он не очень напрягался, направляя машину в поворот, это водилось за Себом.

Два пилота едут на одинаковых машинах, но оценивают их по-разному. Вот почему напарники по-разному выступают на одинаковых машинах».