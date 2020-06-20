Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи
Технический директор Red Bull рассказал, что мешало Марку обойти Себастьяна
Эдриан Ньюи возглавляет технический штаб Red Bull с февраля 2006 года. Инженер успел поработать со всеми пилотами команды. Ньюи считают одним из творцов золотого периода команды с 2010-го по 2013-й годы, когда Себастьян Феттель принес команде четыре титула.
В то время напарником Феттеля был Марк Уэббер. И хотя сам австралиец до чемпионского титула не добрался, Ньюи признал, что у него были свои преимущества над Феттелем.
«Марк в целом был быстрее Себа в скоростных поворотах, – цитирует Ньюи GP Blog. – Но у Себастьяна была хорошая техника в части того, как поворачивать машину. Особенно в среднескоростных поворотах. А слабостью Марка была работа с шинами, это часто ему мешало».
Ньюи также отметил, что работа с этими двумя пилотами требовала разных настроек машины: «Феттель любит, чтобы задняя часть машины была стабильна, а Уэббер предпочитает поменьше стабильности. Он не очень напрягался, направляя машину в поворот, это водилось за Себом.
Два пилота едут на одинаковых машинах, но оценивают их по-разному. Вот почему напарники по-разному выступают на одинаковых машинах».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Марк Уэббер , Себастьян Феттель В Магазин , Эдриан Ньюи
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин