Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
ГП Великобритании
Билеты
31 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
74 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
123 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
130 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
144 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
158 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи

Поделились
Комментарии
Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи
Автор:
, редактор
20 июн. 2020 г., 15:06

Технический директор Red Bull рассказал, что мешало Марку обойти Себастьяна

Эдриан Ньюи возглавляет технический штаб Red Bull с февраля 2006 года. Инженер успел поработать со всеми пилотами команды. Ньюи считают одним из творцов золотого периода команды с 2010-го по 2013-й годы, когда Себастьян Феттель принес команде четыре титула.

В то время напарником Феттеля был Марк Уэббер. И хотя сам австралиец до чемпионского титула не добрался, Ньюи признал, что у него были свои преимущества над Феттелем.

«Марк в целом был быстрее Себа в скоростных поворотах, – цитирует Ньюи GP Blog.  Но у Себастьяна была хорошая техника в части того, как поворачивать машину. Особенно в среднескоростных поворотах. А слабостью Марка была работа с шинами, это часто ему мешало».

Ньюи также отметил, что работа с этими двумя пилотами требовала разных настроек машины: «Феттель любит, чтобы задняя часть машины была стабильна, а Уэббер предпочитает поменьше стабильности. Он не очень напрягался, направляя машину в поворот, это водилось за Себом. 

Два пилота едут на одинаковых машинах, но оценивают их по-разному. Вот почему напарники по-разному выступают на одинаковых машинах».

Читайте также:

Следующая новость
«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин

Предыдущая новость

«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер , Себастьян Феттель В Магазин , Эдриан Ньюи
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Дзанарди почти занял место Шумахера в Benetton. Но из-за Бриаторе не попал даже в Jordan

2
Формула 1

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи

35мин
3
Формула 1

Три российских гонщика в Формуле 1 в 2021 году. Как такое возможно?

4
Формула 1

В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса

5
Формула 1

«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин

Последние видео

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости 01:01
Формула 1

«Почти овал» в Бахрейне от первого лица. 57 секунд чистой скорости

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года 05:59
Формула 1

«Свидание» Клода Лелюша. Фильм 2020 года

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером 05:20
Формула 1

Как снимали фильм «Свидание» с Леклером

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео 02:09
Формула 1

Трасса Формулы 1 в Ханое: видео

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось 01:46
Формула 1

Мы развернули Сочи Автодром. Посмотрите, что получилось

Самое важное:

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи
Формула 1

Уэббер был быстрее Феттеля в поворотах, но плохо следил за шинами. Так считает Ньюи

«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин
Формула 1

«Поставил велосипед в гостиной, пересмотрел весь Netflix». Как Ферстаппен провел карантин

Дзанарди почти занял место Шумахера в Benetton. Но из-за Бриаторе не попал даже в Jordan
Формула 1

Дзанарди почти занял место Шумахера в Benetton. Но из-за Бриаторе не попал даже в Jordan

В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса
Формула 1

В Формуле 1 изменили правила из-за коронавируса

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Misc

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.