Уэббер будет продвигать в Ф1 18-летнего австралийца

Агентство Jam Sports Management, основанное бывшим пилотом Формулы 1 Марком Уэббером, заключило контракт с 18-летним гонщиком из Австралии Оскаром Пиастри. Целью Уэббера будет продвижение юного соотечественника в Ф1.

В прошлом сезоне Пиастри стал победителем Еврокубка Formula Renault, выиграв семь гонок из 20-ти и взяв 11 подиумов. При поддержке Уэббера Пиастри попал в академию пилотов Renault. 2020-й год австралийский гонщик проведет в Формуле 3, где будет выступать за действующих чемпионов из Prema. С 1 по 3 марта Пиастри примет участие в предсезонных тестах серии в Бахрейне.

Уэббер выступал в Ф1 с 2002-го по 2013-й годы, выиграв за это время девять Гран При. Позднее он стал чемпионом мира по гонкам не выносливость WEC, а также организовал спортивное агентство совместно со своей супругой Энн.