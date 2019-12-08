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Формула 1 / Новость

Уэббер: Боттас недостаточно жаден, чтобы стать чемпионом

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Уэббер: Боттас недостаточно жаден, чтобы стать чемпионом
Автор:
, Главный редактор
8 дек. 2019 г., 15:47

В очередном интервью австралийский гонщик в очередной раз восхитился Льюисом Хэмилтоном – при этом, описывая сильные стороны шестикратного чемпиона мира, экс-пилот Ф1 высветил и недостатки второго гонщика Mercedes.

На днях Марк Уэббер стал гостем подкаста On The Marbles, который записывают журналисты британского Channel 4 – общедоступного телеканала, на котором транслируются гонки Формулы 1. Нетрудно догадаться, что одной из тем для обсуждения стали выступления в этом году Льюиса Хэмилтона, уверенно завоевавшего уже шестой чемпионский титул.

«Льюис просто устроил всем настоящий мастер-класс, – в частности сказал австралийский пилот. – Пару ударов ему нанес Леклер, еще пару – Феттель, но каждый раз он отбивал эти удары и разбирался с каждым из соперников по одному. Если говорить о его самоотдаче, о его стабильности, о его уверенности, они на высшем уровне – но еще важнее, что он сохраняет их постоянно, у него почти нет больших провалов».

При этом Уэббер отметил, что Хэмилтон мог на протяжении всего сезона чувствовать себя уверенно во многом благодаря отсутствию прессинга со стороны товарища по команде.

«По-настоящему нацеленных на победу пилотов видно благодаря их агрессии, готовности вести борьбу колесо в колесо, их жадности до успеха – и в Валттери у нас далеко не всегда получается разглядеть этот ингредиент, делающий просто хорошего гонщика чемпионом».

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Об этой статье

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Автор Кирилл Качнов

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