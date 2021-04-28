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Формула 1 / Новость

Уэббер боится, что Алонсо превратится в Росси

Автор:
, редактор

Экс-пилот Ф1 сомневается в нынешних способностях Нандо

Уэббер боится, что Алонсо превратится в Росси

Фернандо Алонсо набрал одно очко в двух первых гонках после возвращения в Формулу 1. На Гран При Эмилии-Романьи двукратный чемпион мира уступил своему напарнику Эстебану Окону и в квалификации, и в гонке. 

Бывший пилот Ф1 и друг Алонсо Марк Уэббер опасается, что с испанцем произойдет то же, что и с семикратным чемпионом MotoGP Валентино Росси. Итальянец не покинул серию вовремя и провел в прошлом году худший сезон в карьере. 

«Я большой поклонник Фернандо и он это знает, – цитирует Уэббера Marca. – Но я волновался за него, знал, что будет непросто. Так и вышло. Кого ни возьмите: Шумахера, Лауду, Алонсо... Возвращаться непросто. Это доказано во многих видах спорта.

Я не сомневаюсь в мотивации Фернандо. Он исключительный и очень универсальный гонщик. Но в Ф1 не склонны к терпению. Это вершина автоспорта, тут нельзя извиниться и попросить побольше времени. В Ф1 ты должен всегда быть готов, и Фернандо это знает. 

Фернандо хорош, он стал более опытным. Но до сих пор ли он так быстр и смел? Только он может ответить на этот вопрос. Посмотрите на Валентино Росси. Он мучается и это ужасно. Я отказываюсь видеть его таким. Мы верим в него, но секундомер не врет».

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Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA

Предыдущая новость

Mercedes сбрасывала скорость и старалась казаться слабее, чтобы обмануть FIA
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Марк Уэббер , Фернандо Алонсо , Валентино Росси
Автор Иван Матушкин

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