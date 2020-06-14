Уэббер: Алонсо уже не на высшем уровне и ему будет трудно найти мотивацию

Марк Уэббер был одним из лучших друзей Фернандо Алонсо в Формуле 1 и покинул чемпионат на несколько лет раньше испанца. Прошедшей зимой Алонсо заявил о намерении возобновить карьеру. Однако Уэббер не уверен, что двукратный чемпион мира это действительно сделает.

«Меня бы удивило его возвращение, – заявил Уэббер в подкасте Формулы 1. – Мы знаем, что Фернандо исключительный пилот с невероятной карьерой. Но мы также знаем, что он уже не на своем высшем уровне. Ему будет трудно добиваться того же, чего он добивался в прошлом. Хотя и выступая на 9 по 10-балльной он принесет своей команде пользу».

По слухам, Алонсо является главным кандидатом на место в Renault в 2021 году. Но Уэббер считает это маловероятным из-за плохих результатов французской команды: «Он ушел из Формулы 1 потому, что даже за подиумы бороться не мог. Если он вернется и подпишет долгосрочный контракт, ему будет трудно сохранить мотивацию, два-три года болтаясь позади».