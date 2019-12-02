Удачный провал и отсутствие жадности. Как лучший результат Квята за восемь гонок подарил нам надежду

Четверг: лучший год в Ф1

Четверг перед последним этапом сезона – отличный момент для подведения итогов года. Вернувшись в чемпионат после почти полуторагодичной паузы, россиянин провел несколько хороших гонок, впервые за три с лишним года пополнил коллекцию подиумов и остался всем этим в целом доволен.

«Я бы поставил этот сезон в один ряд с моим лучшим годом в Ф1, – сказал Квят по ходу первой медиа-сессии в рамках Гран При Абу-Даби. – Некоторые гонки, конечно, могут пойти не по плану, некоторые складываются так, как тебе нужно. Но это нормально для середины пелотона, борьба здесь идет очень плотная.

Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Малейшие ошибки могут привести к тому, что ты упускаешь отличную возможность – как случилось со мной в Бразилии, где я не смог воспользоваться шансом показать хороший результат. Но, к счастью, Пьер и команда его использовали. Таков наш спорт.

Я думаю, что в целом в этом году я был лучше, чем в 2017 году, когда провел свой последний сезон перед перерывом».

Пятница: не надо жадничать

Первая тренировка в Абу-Даби намекнула, что взять очки по делу в этот раз будет не так просто. В протоколе Квят и Пьер Гасли расположились на виртуальном 8-м ряду, заняв 15-е и 16-е места. Правда, Даниил неожиданно опередил француза на полсекунды.

После обеда позиции Toro Rosso улучшились: и Квят, и Гасли попали в первую десятку, причем россиянин вновь опередил напарника. А вот пилоты McLaren и Renault внезапно оказались позади – и ситуация наводила на мысли о том, что результаты практики не вполне соответствуют реальному раскладу сил.

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Но ни улучшение скорости после обеда, ни недавний успех Гасли не оторвали Квята от земли.

«Давайте не будем слишком жадными, не будем желать слишком многого, – сказал россиянин после окончания заездов. – В последнее время для нас все складывается неплохо, и здесь нужно просто повторить те же действия, которые мы предпринимали ранее. Ни к чему что-то менять. Просто выполнить свою работу и посмотреть, что получится».

Суббота: квалификационный разгром

На субботней тренировке расклад сил нисколько не прояснился: пилоты Racing Point, Renault, McLaren, Toro Rosso и Haas заняли места с 7-го по 11-е, уместившись в четверть секунды. Квят в эту группу не попал, став 12-м и на пару десятых отстав от 10-го времени.

А вот результаты квалификации уже не вызывали вопросов: Renault и McLaren прибавили, оторвавшись от конкурентов, а Haas составила компанию Alfa Romeo среди слабейших середняков. Получилось, что в субботу удел Toro Rosso и Квята – борьба с Racing Point за места поближе к десятке. И как потом выяснилось, для пилотов команд-середняков именно эти места были наиболее выгодными.

Даниил заставил российских болельщиков понервничать еще в Q1: после первой попытки он был под угрозой вылета. Однако соперники оказались слишком слабы, и вторым быстрым кругом Квят уверенно оторвался от пятерки неудачников, хотя и оказался в протоколе лишь 14-м.

К сожалению, тот же результат ждал его и в Q2. После первой попытки все было лучше, а испортивший свой круг Гасли вообще проигрывал напарнику полсекунды. Однако, в решающей попытке соперники смогли собраться, а Даниил – нет.

Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

«Не знаю. Думаю, в какой-то момент я просто пытался атаковать чуть сильнее и попытался заставить машину сделать машину то, на что она неспособна. Я сделал все, что мог. Но сегодня в квалификации нам чего-то чуть-чуть не хватало», – так гонщик объяснил свою неудачную попытку в конце Q2, которая вылилась в уже седьмое поражение от Гасли в квалификациях. При всего двух победах.

Воскресенье: несчастье помогло

При старте с 13-го места Квят вряд ли мог считаться фаворитом в борьбе за очки. Скорее, прорыва в первую десятку ждали от Переса и Гасли. В такой ситуации Toro Rosso традиционно пошла на использование пилотами двух разных тактических схем, из которых Даниилу досталась более оригинальная – он стартовал на покрышках Hard. Кроме него, такой выбор сделали лишь пилоты Williams.

На старте россиянин привычно проиграл пару позиций, но это оказалось только на пользу: соседи по стартовой решетке на первом круге устроили небольшую заварушку, которая сломала гонку Гасли и Лэнсу Строллу. А Даниил в этот момент находился слишком далеко, чтобы войти в число пострадавших.

Дальше для Квята началась долгая поездка на хвосте у Кими Райкконена. Alfa Romeo ехала небыстро, но жесткие шины и отключенная DRS (из-за системного сбоя до 18-го круга ей не мог воспользоваться никто) не давали россиянину пройти опытного соперника. Кими же как назло в боксы не спешил, и на хвосте у финна россиянину пришлось висеть почти до середины гонки.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Когда финн все же отправился на пит-стоп, Квят за счет остановок конкурентов оказался аж 8-м. Более того, лишившись помехи в виде Райкконена россиянин смог взвинтить скорость – жесткие шины не спешили умирать, и следующие 15 кругов Даниил был едва ли не быстрейшим середняком на трассе, отыгрывая по полсекунды с круга у группы преследователей в составе двух Renault и двух McLaren. К тому же, россиянин уверенно настигал Чеко Переса, который стартовал на Medium, но в боксы тоже не спешил. Мексиканец протерпел до 37-го круга, когда его отрыв от Квята сократился до секунды.

Как позднее рассказал сам Даниил, в Toro Rosso хотели провести пит-стоп чуть раньше Переса, но инженеры слишком поздно дали россиянину соответствующую команду: Квят в этот момент уже проехал точку поворота на пит-лейн. После этого в команде решили пересидеть мексиканца – и здорово ошиблись. Когда Квят выехал из боксов, его отставание от Переса с одной секунды выросло до шести.

Тем не менее, на свежем Medium Даниил опять был быстрейшим в своей группе. Он стремительно нагонял группу пилотов на Renault и McLaren, Карлос Сайнс и Дэн Риккардо сами освободили дорогу, отправившись в боксы, а вот с Нико Хюлькенбергом россиянин успел побороться. К сожалению, не обошлось без контакта. В трансляции его видно не было, но Квят рассказал об инциденте после финиша, перепутав Халка с его напарником Риккардо: «Я не сразу смог понять, как будет действовать Даниэль – займет он правую или левую сторону трассы. Поэтому некоторое время я не мог решить, что делать мне самому. В итоге он попытался заблокировать меня, был контакт – и в этот момент у переднего крыла что-то сломалось, конструкция потеряла жесткость. Из-за этого не получилось достать парней, ехавших впереди».

Все это не помешало Квяту тремя кругами позже расправиться и с Нико Хюлькенбергом, а на финише его чуть больше секунды отделило от Ландо Норриса. Остается лишь гадать, какое место Даниил мог занять, если бы не 5 секунд, потерянные из-за отложенного пит-стопа.

Выводы: хороший конец плохой концовки

Вторая часть сезона для Квята не сложилась. Сначала у него был отличный темп, но мешали поломки, потом начались провалы в квалификации, да и в гонках он не всегда выжимал максимум. На фоне сумасшедших успехов Пьера Гасли Даниил явно потерялся, и его выступления в последнее время навевали тревогу.

Сам Квят в релизе перед Абу-Даби признавал, что не может добиться желаемых результатов, а на последних Гран При он часто жаловался на баланс машины.

Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso STR14 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

В ОАЭ без проблем также не обошлось – и тем не менее, Квят смог провести по-настоящему сильную гонку, выжав максимум из минимума. Россиянин оказался менее чем в трех секундах от позиции остановился от звания «лучшего из остальных», провел ряд обгонов и избежал ошибок (не считая короткого выезда за пределы трассы в борьбе с Хюлькенбергом).

9-е место стало лучшим результатом Даниила с Гран При Бельгии, прошедшего в начале сентября. И позволило впервые за несколько месяцев хоть немного, но подняться вверх в турнирной таблице: всю осень Квят терял позиции, а два очка в Абу-Даби принесли победу над все тем же Хюлькенбергом в борьбе за 13-е место в общем зачете. Так что, давайте надеяться, что этим успехом россиянин закрыл череду неудач и открыл новую полосу – успешную.