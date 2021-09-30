Первый опыт самостоятельной жизни, первая гонка на картинге, любимое хобби – темы интервью Даниила Квята, которое пресс-служба команды Alpine записала в дни Гран При России, были весьма разнообразными…

Как ты лучше всего описал бы себя?

Очень приятный парень… когда это требуется.

Что ты любишь есть?

Я бы сказал, что это – по степени убывания привлекательности – итальянская, японская и русская кухня. Здесь, в России, я по прибытии заказал кое-что типично русское – и блюда были просто прекрасны. Это дало мне повод вспомнить, насколько я люблю такую кухню. А поскольку я вырос, по большому счету, в Италии, я люблю итальянскую кухню. Ну, и суши тоже.

Что ты умеешь готовить?

Знаю, как делать пасту карбонара, пасту альфредо... Могу приготовить курицу с рисом и овощами на пару. Могу – неплохой стейк, в том числе из лосося.

А что бы ты смог есть каждый день до конца жизни?

Это было бы крайне скучно ведь… Но отвечу, что пасту карбонара.

А как насчет любимого хобби?

Мне многое нравится: теннис, горные лыжи, в последнее время я часто боксирую…

Самое первое, что ты делаешь после пробуждения?

Если дома – то иду на прогулку. 15-20 минут. Делаю растяжку – есть специально присмотренное место для этого у моего дома. Разогреваюсь – а потом иду домой и завтракаю.

Ты хорошо учился в школе?

Весьма хорошо – пока не сел на карт. Я сразу стал часто соревноваться и часто уезжал на соревнования – и было трудно оставаться на одном уровне с остальными. Да и когда был в классе, то витал в облаках – думал о ближайшей гонке, о том, как проходить тот или иной поворот. Было непросто. Но и особо сильно я не проседал.

Помнишь первую гонку в картинге?

Да – собственно, дело было здесь, в Сочи. Шел весьма сильный дождь – как сейчас. Даже легкий снег был, ведь происходило все в январе. Условия были экстремальными. Но я выиграл – и был этим очень вдохновлен.

Если бы ты мог сейчас что-то сказать себе 15-летнему – что ты сказал бы?

Да ничего особенного. Я горд тем, как все у меня сложилось – и в 15 лет я был достаточно сильным и зрелым.

Чему ты научился за время жизни в Италии и Великобритании?

Думаю, я научился у итальянцев быть открытым в разговоре, показывать эмоции и не закрываться от людей. В Британию, в Милтон-Кинс я переехал в 18 лет – и думаю, там научился дисциплине. Потому что тогда я впервые по-настоящему долго жил без родителей. И все было на мне – закупка продуктов, стирка, всякие документы… Ездил тоже постоянно один.

Как тебе тогда пришлось?

Ну да, попортил одежды немного, сжег немного посуды, напутал что-то в документах, но это – часть жизни. Но в целом все закончилось хорошо – и было здорово. Больших проблем, насколько я помню, не было.