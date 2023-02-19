Убрать краску ради скорости. Как Mercedes повторила историю вековой давности

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Черный возвращается, и дело обстоит действительно серьезно. Наступающий сезон Ф1 едва ли станет культовым в плане гоночных ливрей. Взять хотя бы McLaren – команда выбрала для своей машины индекс MCL60, чтобы напомнить о своем юбилее, вот только классический оранжевый в ее окраске в значительной степени уступил место черному углепластику.

В Mercedes пошли и того дальше. Обладатели восьми титулов этой зимой всерьез нацелились победить болтанку своих машин и после сложностей 2022-го дать настоящий бой Red Bull и Ferrari. Но главной темой для разговоров после прошедшей на этой неделе презентации стали вовсе не детали технических решений, а радикальная черная ливрея.

В качестве объяснения такого шага команда назвала экономию. Хотя FIA и отказалась от понижении планки минимального веса, сохранив его на отметке в 798 кг, конструкторам все равно непросто достичь этой отметки. Так что инженерам приходится огорчать маркетологов. Те ливреи, что привлекли бы внимание зрителей и телекамер своей яркостью, пришлось принести в жертву борьбе с лишним весом.

В Mercedes отказались от фирменного серебристого цвета и вернулись к ливрее, в которой выступали в 2020 и 2021 годах. Но если посмотреть внимательнее, то в действительности краски на машине очень мало. Большая часть кузовных панелей, особенно не самых заметных, выполнена из неокрашенного углепластика.

Глава Mercedes Тото Вольф объяснил: «В прошлом сезоне машина была слишком тяжелой. Так что на этот раз пришлось вести серьезную борьбу за каждый грамм. Потому вы видите участки чистого карбона наравне с теми, что окрашены в черный».

Может показаться невероятным, но эта история почти точно повторяет события 90-летней давности, в которых также фигурировала заводская команда Mercedes. Даже в пресс-релизе по поводу W14 упоминается «вдохновение легендарным сюжетом появления "Серебряных стрел"».

Что же это за сюжет и почему о нем вспомнили именно сейчас?

Mercedes W25 и W196 на историческом шоу Фото: Mercedes AMG

В обстоятельных немецких архивах можно отыскать описание другой презентации Mercedes. Она состоялась в январе 1934 года, когда новую модель W25 показывали лично главе государства. Машина была окрашена в белый цвет, который тогда олицетворял Германию в гонках.

Соревновательный дебют машины состоялся несколько позже. Она должна была стартовать в мае на берлинской городской трассе АФУС, но из-за проблем с топливной системой первую гонку отложили до июньского уик-энда на «Нюрбургринге».

Классическая история гласит, что с того этапа выл введен лимит максимальной массы в 750 кг. Mercedes не хватало всего 1 кг, чтобы уложиться в эту норму, и тогда глава команды Альфред Нойбауэр и гонщик Манфред фон Браухич придумали убрать с машин краску, которую в ту пору делали на основе свинца.

Механики соскребли ее за ночь, что позволило уложиться в лимит. Фон Браухич на машине, бока которой блестели металлом, одержал победу – так родилась легенда «Серебряных стрел».

Mercedes-Benz W25 Луиджи Фаджиоли (№30), Манфреда фон Браухича (№22) и Рудольфа Караччиолы (№8) на Гран При Франции 1934 года Фото: Motorsport Images

Впрочем, современные поклонники гоночной истории готовы признать, что с течением времени минувшие события стали излагать слишком уж упрощенно. Начать стоит с того, что еще за три месяца до гонки на «Нюрбургринге» свою новую машину представила другая немецкая команда Auto Union.

Особенность новинки Typ A была в том, что 4,4-литровый мотор V16 располагался позади пилота. Формула 1 пришла к подобной среднемоторной компоновке лишь четверть века спустя.

Но в данном случае важнее другое. Корпуса машин были выполнены из полированного алюминия. И именно в таком виде Typ A стартовали в той самой гонке на АФУСе, куда не смогла приехать Mercedes.

Есть и еще одно соображение. Всю историю о рождении «Серебряных стрел» впервые рассказал сам Нойбауэр в книге «Скорость была моей жизнью», изданной в 1958 году. До того ни в одном источнике не было упоминаний о том, как в Mercedes соскабливали краску с машин. Многие считают, что в погоне за славной байкой немец пошел на некоторые преувеличения.

Наконец, знатоки отыскали еще одно несоответствие. В 1934 году в международных гонках Гран При действительно ввели лимит максимальной массы в 750 кг – это было сделано, чтобы остановить рост скорости, так как на технику ставили все более и более мощные (и потому тяжелые) моторы.

Но немецкие организаторы – как на АФУСе, так и на «Нюрбургринге» – опасались, что это ограничение отпугнет часть потенциальных участников. Потому обе гонки проходили по правилам Свободной формулы, когда на старт допускались все желающие. Потому в избавлении от краски, описанной Нойбауэром, вообще не было необходимости.

Auto Union Typ A 1934 года на демонстрационных заездах Фото: Дэйв Дайер

Важно отметить роль, которую в этой истории сыграл гонщик фон Браухич. В книге Нойбауэра именно ему фактически отдается авторство идеи с краской, и вот тут все очень здорово стыкуется с реальными событиями.

Дело в том, что до появления в 30-х годах мощных заводских команд Auto Union и Mercedes гонки переживали в Германии период вполне понятного спада. Но в конце 20-х интерес к ним стал расти (вспомните, хотя бы, «Трех товарищей» Ремарка), и для участия в заездах Браухич одолжил у своего кузена Ганса фон Циммермана спортивный Mercedes SSKL.

Объединив усилия с состоятельным Нойбауэром, гонщик оснастил машину обтекаемым кузовом, призванным снизить лобовое сопротивление и добавить скорости на прямых. Результат оказался футуристическим для своего времени и получил прозвище «Огурец» (вот тут можно увидеть этот удивительный аппарат).

В те годы гоночные машины Mercedes за внушительные размеры и цвет часто называли «Белыми слонами». Мотор SSKL был действительно незаурядным – семь литров рабочего объема и механический нагнетатель позволяли снимать с него немыслимые для довоенных лет 300 л.с.

Максимальная скорость «Огурца» составляла 200 км/ч – в гонке на АФУСе 1932 года это позволило фон Браухичу на последнем круге обойти в споре за победу Alfa Romeo Рудольфа Караччиолы.

Нас же в этой истории интересует вполне конкретный аспект: так как переделка машины затянулась, ее не успели покрасить к дебютной гонке, и корпус блестел металлическими боками. Вышло так, что именно те соревнования впервые в истории в прямом эфире транслировалась по радио. И именно после них гоночные машины Mercedes стали называть «Серебряными стрелами».

Прошло девять десятилетий – и стремление сэкономить вес в сочетании с неизбежной предсезонной спешкой привели к тому, что штутгартский концерн вновь показал машину, окрашенную лишь частично. У прежних моделей W11 и W12 ливрея была полной и именно черной – к этому подтолкнули пандемия и движение Black Lives Matter.

Те, кто склонны верить в приметы, не советовали выбирать для следующего шасси индекс W13. В итоге серебристая машина принесла Mercedes такие проблемы, каких у команды не было, пожалуй, за все время выступлений в Ф1. Так что в возвращении черного многие увидели добрый знак.

К слову, именно черной была Sauber C12 – машина, с которой в 1993-м началось возвращение штутгартского концерна в Большие Призы после паузы в несколько десятилетий. Хотя формально Петер Заубер использовал моторы Ilmor, на машинах была крупная трехлучевая звезда и надпись «Концепция Mercedes».

Истории было угодно, чтобы альянс Sauber-Mercedes, который оказался столь успешным в начале 90-х в гонках спорткаров, распался в Формуле 1 – каждая из сторон пошла своим путем.

Но в предстоящем сезоне вместе с карбоново-черными W14 на трассу выйдут и красно-карбоновые Alfa Romeo C43. Глядя на них, многие мысленно уже видят будущие Sauber-Audi. К слову, именно Audi является наследницей марки Auto Union. Впрочем, это уже совсем другая история…

Юрки Ярвилехто, Sauber C12, 1993 год Фото: Motorsport Images