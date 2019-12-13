Убойный прогноз от Джордана: Хэмилтон перейдет в Ferrari вместе с Вольфом!

Идея перехода Льюиса Хэмилтона в состав Скудерии активно обсуждается журналистами и публикой на протяжении нескольких последних недель. Однако пока все сводилось исключительно к разговорам о судьбе британского гонщика. Тем временем Эдди Джордан, создатель одноименной команды Ф1 (которая после нескольких смен владельцев превратилась в Racing Point), считает, что шестикратный чемпион мира уйдет из Mercedes в Ferrari не один.

«Конец следующего года будет для Льюиса идеальным временем для перехода в Ferrari. И дело не столько в том, что он хочет выиграть как можно больше титулов, – сообщил Джордан в интервью британскому журналу Top Gear, – Для меня важный аргумент – в том, что у Тото Вольфа в следующем году тоже истекает контракт. И кстати, Льюис не раз упоминал об этом контракте – что для пилота Ф1 как-то необычно. А будущее Mercedes в чемпионате мира, насколько я понимаю, сейчас не слишком определенное.

Между тем, Льюис уйдет в Ferrari, только если будет уверен: кто-то защитит его от прессинга со стороны Шарля Леклера. И Ferrari заодно наймет такого человека – им будет Вольф. Для Хэмилтона он будет гарантией, что в случае чего Льюис не останется без защиты.

В Ferrari нет дефицита талантливых гонщиков и инженеров. А вот чего у них нет – так это человека, который бы все держал бы в своих руках, четко управлял всем с пит-волла – даже в плане тактики во время гонки. Тото со всем этим разберется. К тому же, гонки у него в крови – и ему очень понравится, что у него в резюме будет строчка, посвященная Ferrari».

При этом Джордан уверен, что приход шестикратного чемпиона мира будет только на руку Шарлю Леклеру, претендующему на статус лидера итальянской команды.

«Если Леклер побьет Хэмилтона, выступая на одной машине с Хэмилтоном – то сможет приколоть к своей шляпе очень длинное перо. И сделает очередной шаг на пути к роли великого гонщика».

При оценке возможных вариантов состава Ferrari экс-владелец команды Ф1 отказался принимать во внимание Себастьяна Феттеля. По мнению Джордана, дни немца в итальянском коллективе сочтены.

«Феттель уйдет в конце следующего года. Обратно в Red Bull ему хода нет – там его просто разнесет Макс Ферстаппен. Но если Mercedes все-таки решит остаться в Формуле 1, они как раз могут подобрать Феттеля – будет им подарок в утешение после ухода Льюиса».