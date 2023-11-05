«Убогая машина, которая ехала ужасно». Вольф о провале Mercedes в Бразилии

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл начинали гонку на «Интерлагосе» пятым и восьмым, а спустя полчаса на решетке повторного старта уже были третьим и шестым.

Однако с первых же кругов, как и в спринте днем ранее, оба столкнулись с очень быстрым износом резины, из-за которого не смогли удержаться на достигнутых позициях.

Короткие отрезок до первого пит-стопа привел к тому, что два последующих оказались более длинными – это лишь усложнило задачу обоих пилотов. Хэмилтон в итоге финишировал восьмым в минуте с лишним позади победившего Макса Ферстаппена, а Расселл и вовсе остановился на пит-лейне за 14 кругов до клетчатого флага.

Глава Mercedes F1 не стал щадить своих подчиненных.

«Это просто непростительно, – сказал австриец в интервью Sky Sports. – Никаких других слов у меня просто нет. Машина финишировала второй на прошлом этапе и на позапрошлом. Но что бы мы ни делали с ней в этот раз, все было ужасно.

Льюис хотя бы сумел выжить, а Джордж… Могу лишь посочувствовать им обоим из-за необходимости ехать на столь убогой технике».

Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images Джордж Расселл, Mercedes-AMG, на решетке спринта

Тото продолжил: «Все это показывает, насколько узок рабочий диапазон шасси. К будущему сезону мы должны постараться сделать его шире.

Не должно быть такого, что ваша машина входит в число двух лучших, вы приезжаете на подиум – а через неделю остаетесь на восьмом месте».

По словам руководителя Mercedes, в Бразилии команда предпочла настройки с чуть большим прижимом, из-за чего пилоты теряли скорость на прямых. Такой выбор стал следствием спринтерского формата с единственной тренировкой.

«Да, проблема на прямых имела место, но она не была определяющей, – сказал Вольф. – Важнее всего, что в поворотах наши крылья тоже не позволяли ехать достаточно быстро, и это просто убивало резину – машина буквально сжирала ее за пару кругов.

На спринтерских этапах мы явно не демонстрируем чемпионскую форму. Хотя стараемся изо всех сил. Но даже это не объясняет случившегося. Здесь машина словно ехала на трех колесах вместо четырех».

Также он пояснил решение остановить Расселла: «Все показатели силовой установки указывали на перегрев. Для этого мотора гонка вообще-то была последней, но ничего не поделаешь. Не уверен, что он вообще смог бы заработать очки».