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Формула 1 Новости

У Williams появился новый спонсор. Он делает батарейки

Команда подписала многолетний спонсорский контракт с Duracell

У Williams появился новый спонсор. Он делает батарейки
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Команда Williams завтра проведет презентацию, на которой, как ожидается, будет представлен болид 2022 года. Однако уже сегодня команда объявила своего нового спонсора – это производитель элементов питания Duracell.

Контракт между Williams и Duracell заключен на несколько лет, его сумма не разглашается. Речь не идет о титульном спонсоре, но логотипы Duracell появятся и на болидах обоих гонщиков, и на униформе команды.

Команда сопроводила релиз изображением логотипа Duracell, предположительно на своем болиде 2022 года. Однако увидеть на этой фотографии что-то большее, чем надпись, не представляется возможным.

Напомним, что прежде Williams сама участвовала в производстве батарей, в частности для болидов Формулы Е. Однако недавно команда полностью вышла из этого бизнеса, который называется Williams Advanced Technology.​

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