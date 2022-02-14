У Williams появился новый спонсор. Он делает батарейки

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Williams завтра проведет презентацию, на которой, как ожидается, будет представлен болид 2022 года. Однако уже сегодня команда объявила своего нового спонсора – это производитель элементов питания Duracell.

Контракт между Williams и Duracell заключен на несколько лет, его сумма не разглашается. Речь не идет о титульном спонсоре, но логотипы Duracell появятся и на болидах обоих гонщиков, и на униформе команды.

Команда сопроводила релиз изображением логотипа Duracell, предположительно на своем болиде 2022 года. Однако увидеть на этой фотографии что-то большее, чем надпись, не представляется возможным.

Напомним, что прежде Williams сама участвовала в производстве батарей, в частности для болидов Формулы Е. Однако недавно команда полностью вышла из этого бизнеса, который называется Williams Advanced Technology.​