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Формула 1 Новости

У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?

Гонщики команды поделились впечатлениями от окраса машины Williams – и отметили появление нового цвета

У Williams будет новый цвет в ливрее 2022 года?
Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
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15 февраля команда Формулы 1 Williams покажет свой автомобиль для сезона-2022. И незадолго до этого события гонщикам коллектива Алексу Элбону и Николя Латифи дали взглянуть на новую расцветку, заодно записав на видео последующую реакцию пилотов на дизайн болида.

«Это что-то другое… Свежее. Наверное, я использовал это слово в прошлом году, но мне кажется, что сейчас оно больше подходит. На самом деле, это очень круто. Я думаю, ливрея будет хорошо смотреться при свете и на фотографиях».

Элбон тоже оказался впечатлен новым дизайном – настолько, что проговорился о появлении нового цвета, название которого команде пришлось вырезать. «Мне это нравится: я бы сказал, она стала больше самой собой, – отметил Алекс. – Она стала проще в плане цветовой гаммы. Теперь здесь больше ****. Мне нравится ***».

Латифи поддержал восторг Элбона: «Мне понравился новый цвет. Я думаю, он подчеркивает некоторые интересные особенности автомобиля. И ливрея точно немного отличается от той, что была раньше».

 

Традиционно Williams использовала синие и белые цвета, в то время как в прошлом году к дизайну добавились оттенки желтого. Вполне вероятно, что теперь его станет больше, как намекнул Элбон, – или команда и вправду удивит чем-то совершенно новым.

Напомним, что сегодня презентацию нового автомобиля проведет Aston Martin. 

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