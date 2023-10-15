«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com

Включение в трансляции Формулы 1 фрагментов общения гонщиков с командным мостиком позволило лучше понимать происходящее на трассе и планы участников – и также обогатило гоночный фольклор множеством колоритных фраз. Достаточно вспомнить «Просто оставьте меня в покое» от Кими Райкконена и «Фернандо быстрее тебя» в адрес Фелипе Массы.

Фернандо Алонсо регулярно пополняет этот список. Его «карма» и «мотор GP2» памятны многим. По ходу недавней гонки в Японии ветеран напомнил о себе. Его команда Aston Martin выбрала для испанца тактику с ранними пит-стопами, из-за которой он был безоружен в сражении с соперниками на более свежей резине.

«Из-за ранней остановки вы просто бросили меня львам. Невероятно», – сказал тогда двукратный чемпион, вынужденный терять позиции.

Комментируя эту реплику на следующем этапе в Катаре, Алонсо отметил, что такие высказывания, будучи вырванными из контекста, могут лишь запутать тех, кто следит за гонкой.

«У меня-то нет с этим проблем, – сказал Фернандо. – Понятно, что на "Сузуке" было сложно разобраться, о чем идет речь. В [глобальной редакции] Motorsport.com трактовали мои слова так, что я жалуюсь на трафик после пит-стопа

Меня это немного удивило, так как я не вкладывал в эти слова никакого негатива, просто обсуждал ситуацию с командой.

Понятно, что только мы располагаем информацией о том, как складывается уик-энд, какие вопросы обсуждались на брифинге в воскресенье утром.

Даже на решетке перед стартом мы продолжали эти рассуждения: "Не надо останавливаться слишком рано, так как с нашей нехваткой скорости на прямых мы попадем в трафик и застрянем".

На самом деле, когда радио выводят в эфир, требуются известный опыт и понимание, чтобы разобраться в них. Люди не могут понять 99% того, что мы говорим».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team, на стартовой решетке с инженером Фото: Энди Хон / Motorsport Images