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«У вас же нет информации». Алонсо упрекнул Motorsport.com

Испанец объяснил, почему неправильно делать выводы по итогам отдельных реплик, прозвучавших в радиоэфире

Зейнеп Таш
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, пит-стоп

Включение в трансляции Формулы 1 фрагментов общения гонщиков с командным мостиком позволило лучше понимать происходящее на трассе и планы участников – и также обогатило гоночный фольклор множеством колоритных фраз. Достаточно вспомнить «Просто оставьте меня в покое» от Кими Райкконена и «Фернандо быстрее тебя» в адрес Фелипе Массы. 

Фернандо Алонсо регулярно пополняет этот список. Его «карма» и «мотор GP2» памятны многим. По ходу недавней гонки в Японии ветеран напомнил о себе. Его команда Aston Martin выбрала для испанца тактику с ранними пит-стопами, из-за которой он был безоружен в сражении с соперниками на более свежей резине.  

«Из-за ранней остановки вы просто бросили меня львам. Невероятно», – сказал тогда двукратный чемпион, вынужденный терять позиции. 

Комментируя эту реплику на следующем этапе в Катаре, Алонсо отметил, что такие высказывания, будучи вырванными из контекста, могут лишь запутать тех, кто следит за гонкой. 

«У меня-то нет с этим проблем, – сказал Фернандо. – Понятно, что на "Сузуке" было сложно разобраться, о чем идет речь. В [глобальной редакции] Motorsport.com трактовали мои слова так, что я жалуюсь на трафик после пит-стопа

Меня это немного удивило, так как я не вкладывал в эти слова никакого негатива, просто обсуждал ситуацию с командой. 

Понятно, что только мы располагаем информацией о том, как складывается уик-энд, какие вопросы обсуждались на брифинге в воскресенье утром.  

Даже на решетке перед стартом мы продолжали эти рассуждения: "Не надо останавливаться слишком рано, так как с нашей нехваткой скорости на прямых мы попадем в трафик и застрянем".

На самом деле, когда радио выводят в эфир, требуются известный опыт и понимание, чтобы разобраться в них. Люди не могут понять 99% того, что мы говорим».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

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