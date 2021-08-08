Имя Лиама Лоусона известно поклонникам гонок – на родине новозеландец переиграл Маркуса Армстронга в споре за титул чемпиона в серии TRS, потом побеждал в Формуле 3, а в этом году параллельно стартует в Ф2 и DTM, причем в немецком первенстве идет сейчас вторым.

Уже третий год пилот входит в молодежную программу Red Bull – и, очень похоже, именно он сейчас находится в ней ближе всего к возможности оказаться в Ф1. Таклй вывод можно сделать из недавних слов всемогущего гоночного консультанта Хельмута Марко.

«Лиам не витает в облаках. Он вкалывает честно и упорно, – сказал австриец в интервью радиостанции Newstalk ZB. – А если допускает ошибку, то сразу же признает ее.

У нас на базе он очень много работает на симуляторе. Две следующие недели мы вместе проведем в Милтон-Кинсе, это даст нам понять, на что он потенциально способен в Формуле 1».

Марко добавил: «Он отлично работает с инженерами, а если видит какое-то слабое место, то концентрируется на этом – и вы никогда больше не увидите повторения ошибки. Он хорош и в анализе, пусть даже это и не влияет напрямую на скорость. И еще умеет хорошо справляться с прессингом и очень, очень амбициозен».

Такие слова, нет сомнений, делают 19-летнего Лоусона кандидатом на место в AlphaTauri, где Юки Цуноде пока откровенно недостает стабильности.

Контракт японца заканчивается в конце года, и в отличие от Пьера Гасли, ему вовсе не гарантировано место на 2022-й.

«Мы займемся этим вопросом, когда закончится сентябрь, – сказал Марко о шансах Лоусона попасть в Ф1. – Другой вопрос, будет ли там вообще свободное место».

В DTM Лиам Лоусон уже выиграл одну гонку на Ferrari 488 GT3 Evo Фото: Паоло Беллетти