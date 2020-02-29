У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку
Убыток испанской трассы Формулы 1 от проведения Гран При в 2020 году составит 32,6 млн евро. Такой же убыток автодром в Барселоне зафиксировал в прошлом году. Местные власти отказались компенсировать эти деньги. Испанские СМИ сообщают, что «Каталунья» больше не сможет позволить себе принимать Формулу 1. Поняв это, руководитель трассы объявил об увольнении
У автодрома Формулы 1 в Барселоне не осталось денег на организацию Гран При. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial. Проведение этапа Формулы 1 в 2020 году увеличит убытки «Каталуньи» на 32,6 млн евро, сказано в статье. Такие же потери гоночная трасса зафиксировала в прошлом году.
В сезоне-2018 финансовые потери были меньше и составили всего 9 млн евро, причем всю эту сумму организаторам компенсировали местные власти различного уровня. К примеру, 2,5 млн евро автодрому перевел городской совет Барселоны за продвижение спортивного имиджа города. Часть денег выделили власти провинция Каталония.
В прошлом году городские и провинциальные администрации перестали возмещать убытки компании-организатору. Из-за этого устроители Гран При Испании могли не подписать договор о проведении Гран При в 2020 году, но в итоге промоутеры барселонского этапа все-таки договорились об однолетнем контракте. Соглашения на 2021 год у «Каталуньи» нет.
На этой неделе в отставку ушел руководитель гоночной трассы Висенс Агилера. По официальной информации, он покинул свой пост по личным причинам, однако El Confidencial утверждает: на самом деле Агилера уволился, чтобы не войти в историю как человек, при котором Испания потеряла собственный Гран При Формулы 1.
В прошлом году трасса была задействована в течение 317 дней из 365, причем значительную часть этого времени на «Каталунье» проходили гонки различного уровня. В 2020 году здесь намечены 19 гоночных событий. Вот их календарь:
|Месяц
|Мероприятие
|Точные даты
|Февраль
|Предсезонные тесты Формулы 1
|19-21 и 26-28 февраля
|Mарт
|Ultimate Cup
|21-22 марта
|Апрель
|Европейская серия Ле-Ман
|3-5 апреля
|Апрель
|Мировой ралли-кросс
|18-19 апреля
|Май
|Гран При Испании Формулы 1
|8-10 мая
|Июнь
|Гран При Каталуньи MotoGP
|5-7 июня
|Июнь
|Tесты MotoGP
|8 июня
|Июнь
|FIM CEV Repsol
|13-14 июня
|Июнь
|Bелосипедный фестиваль
|21-21 июня
|Июнь
|Чемпионат Испании по Супербайку
|27-28 июня
|Июль
|24 часа Каталуньи на мотоциклах
|3-5 июля
|Июль
|Ferrari Challenge
|18-19 июля
|Сентябрь
|24 часа Каталуньи на автомобилях
|4-6 сентября
|Сентябрь
|Мировой Супербайк
|18-20 сентября
|Сентябрь
|Мотогоночный чемпионат CMV
|26-27 сентября
|Октябрь
|Фестиваль скорости в Барселоне
|9-11 октября
|Oктябрь
|International GT Open
|
24-25 октября
|Ноябрь
|Чемпионат Каталонии по мотогонкам CER
|8 ноября
|Ноябрь
|Гоночный уикенд
|14-15 ноября
По итогам 2019 года совокупная посещаемость всех мероприятий на «Каталунье» составила 576 тысяч 891 человек. На Гран При Испании Формулы 1 пришло 160 428 зрителей, на гонку MotoGP 157 827 болельщиков.
Предсезонные тесты Ф1-2019 собрали на трибунах 46 767 посетителей и вошли в топ-3 наиболее популярных мероприятий на этой трассе по итогам года. Для сравнения, чемпионат мира по ралли-кроссу привлек 25 000 зрителей, а мотоциклетная гонка 24 часа Каталуньи – 21 900 человек.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP , Ралли-Кросс , WSBK
|Местонахождение
|Каталунья
|Автор
|Антон Погорельский
У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку
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