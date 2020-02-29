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Формула 1 / Новость

У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку

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У трассы «Каталунья» закончились деньги на Формулу 1. Босс автодрома ушел в отставку
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Хосе Карлос де Селис
29 февр. 2020 г., 03:00

Убыток испанской трассы Формулы 1 от проведения Гран При в 2020 году составит 32,6 млн евро. Такой же убыток автодром в Барселоне зафиксировал в прошлом году. Местные власти отказались компенсировать эти деньги. Испанские СМИ сообщают, что «Каталунья» больше не сможет позволить себе принимать Формулу 1. Поняв это, руководитель трассы объявил об увольнении

У автодрома Формулы 1 в Барселоне не осталось денег на организацию Гран При. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial. Проведение этапа Формулы 1 в 2020 году увеличит убытки «Каталуньи» на 32,6 млн евро, сказано в статье. Такие же потери гоночная трасса зафиксировала в прошлом году.

В сезоне-2018 финансовые потери были меньше и составили всего 9 млн евро, причем всю эту сумму организаторам компенсировали местные власти различного уровня. К примеру, 2,5 млн евро автодрому перевел городской совет Барселоны за продвижение спортивного имиджа города. Часть денег выделили власти провинция Каталония.

В прошлом году городские и провинциальные администрации перестали возмещать убытки компании-организатору. Из-за этого устроители Гран При Испании могли не подписать договор о проведении Гран При в 2020 году, но в итоге промоутеры барселонского этапа все-таки договорились об однолетнем контракте. Соглашения на 2021 год у «Каталуньи» нет.

На этой неделе в отставку ушел руководитель гоночной трассы Висенс Агилера. По официальной информации, он покинул свой пост по личным причинам, однако El Confidencial утверждает: на самом деле Агилера уволился, чтобы не войти в историю как человек, при котором Испания потеряла собственный Гран При Формулы 1.

В прошлом году трасса была задействована в течение 317 дней из 365, причем значительную часть этого времени на «Каталунье» проходили гонки различного уровня. В 2020 году здесь намечены 19 гоночных событий. Вот их календарь:

Месяц Мероприятие Точные даты
Февраль Предсезонные тесты Формулы 1 19-21 и 26-28 февраля
Mарт Ultimate Cup 21-22 марта
Апрель Европейская серия Ле-Ман 3-5 апреля
Апрель Мировой ралли-кросс 18-19 апреля
Май Гран При Испании Формулы 1 8-10 мая
Июнь Гран При Каталуньи MotoGP  5-7 июня
Июнь Tесты MotoGP 8 июня
Июнь FIM CEV Repsol 13-14 июня
Июнь Bелосипедный фестиваль 21-21 июня
Июнь Чемпионат Испании по Супербайку 27-28 июня
Июль 24 часа Каталуньи на мотоциклах 3-5 июля
Июль Ferrari Challenge 18-19 июля
Сентябрь 24 часа Каталуньи на автомобилях 4-6 сентября
Сентябрь Мировой Супербайк 18-20 сентября
Сентябрь Мотогоночный чемпионат CMV 26-27 сентября
Октябрь Фестиваль скорости в Барселоне 9-11 октября
Oктябрь International GT Open

24-25 октября
Ноябрь Чемпионат Каталонии по мотогонкам CER 8 ноября
Ноябрь Гоночный уикенд 14-15 ноября

По итогам 2019 года совокупная посещаемость всех мероприятий на «Каталунье» составила 576 тысяч 891 человек. На Гран При Испании Формулы 1 пришло 160 428 зрителей, на гонку MotoGP 157 827 болельщиков.

Предсезонные тесты Ф1-2019 собрали на трибунах 46 767 посетителей и вошли в топ-3 наиболее популярных мероприятий на этой трассе по итогам года. Для сравнения, чемпионат мира по ралли-кроссу привлек 25 000 зрителей, а мотоциклетная гонка 24 часа Каталуньи – 21 900 человек.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , MotoGP , Ралли-Кросс , WSBK
Местонахождение Каталунья
Автор Антон Погорельский

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