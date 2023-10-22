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У судей возникли вопросы к машинам Хэмилтона и Леклера после финиша в Остине

На Mercedes и Ferrari износ контрольной планки под днищем оказался больше допустимого правилами – теперь обоим грозит дисквалификация

Мэтт Кью
Автор Мэтт Кью
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Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Льюис Хэмилтон финишировал в Гран При США вторым, всего в 2,2 секунды позади победившего Макса Ферстаппена. Шарль Леклер из-за неверной тактики Ferrari с единственным пит-стопом завершил дистанцию шестым. Но теперь сохранить такие результаты гонщикам будет непросто. 

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Судьи FIA сообщили, что контрольная планка под днищем их машин изношена больше, чем допускает Технический регламент. Его статья 3.5.9 e) гласит: «Толщина новой планки при измерении относительно нижней точки днища должна составлять 10 плюс-минус 0,2 мм и быть постоянной. 

Минимально допустимая толщина планки вследствие износа составляет 9 мм, она измеряется посредством специальных отверстий».

Так как этап в Остине проходил в спринтерском формате, у команд был всего один час тренировки для выбор дорожного просвета для всех оставшихся сессий. 

Именно по этой причине в Баку Alpine была вынуждена нарушить режим закрытого парка для машины Эстебана Окона и изменить регулировки подвески, чтобы не рисковать дисквалификацией из-за чрезмерного износа планки.

В этот раз участники Гран При отмечали, что асфальт техасской трассы стал даже более кочковатым, чем прежде. На отдельных участках местные промоутеры уложили новое покрытие, но эффект от этого оказался минимальным. 

Теперь решение о действиях в отношении Леклера и Хэмилтона на основе отчета судей технической комиссии примет дирекция гонки. 

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