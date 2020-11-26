У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус
Джонатан Уитли не сможет присутствовать на Гран При Бахрейна после положительного результата теста на COVID-19
В четверг утром команда Red Bull Racing объявила, что обязательная проверка перед уик-эндом в Сахире, проведенная перед выездом сотрудников, принесла неприятное известие. У спортивного директора Джонатана Уитли обнаружили коронавирус, что вынудило его отказаться от поездки на Гран При.
Теперь в соответствии с установленными правилами Уитли должен провести некоторое время на самоизоляции, потому и его присутствие на Гран При Сахира оказалось под вопросом.
«В соответствии с официальными протоколами он останется на изоляции в течение десяти дней и не сможет присутствовать на Гран При Бахрейна, – говорится в заявлении Red Bull. – Обязанности Джонатана по ходу уик-энда будут распределены между другими сотрудниками».
Там же сказано: «Положительный анализ не потребовал изоляции других членов команды и не скажется на работе гоночной бригады».
До Уитли коронавирус находили у главы Pirelli в Ф1 Марио Изолы, руководителя Williams Саймона Робертса и обоих пилотов Racong Point.
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Формула 1 изначально установила строгие меры контроля в паддоке, ввела регулярные проверки и отказалась от зрителей на трибунах. Последний отчет пресс-службы сообщает, что в период с 13 по 20 ноября было выявлено всего три положительных теста из сделанных 746.
По ходу предстоящего Гран При Абу-Даби все, кто имеет отношение к Ф1, будет лишен возможности покинуть остров Яс, где находится трасса.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна Билеты
|Автор
|Люк Смит