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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус

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У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус
Автор:
, Редактор Ф1

Джонатан Уитли не сможет присутствовать на Гран При Бахрейна после положительного результата теста на COVID-19

В четверг утром команда Red Bull Racing объявила, что обязательная проверка перед уик-эндом в Сахире, проведенная перед выездом сотрудников, принесла неприятное известие. У спортивного директора Джонатана Уитли обнаружили коронавирус, что вынудило его отказаться от поездки на Гран При. 

Теперь в соответствии с установленными правилами Уитли должен провести некоторое время на самоизоляции, потому и его присутствие на Гран При Сахира оказалось под вопросом. 

«В соответствии с официальными протоколами он останется на изоляции в течение десяти дней и не сможет присутствовать на Гран При Бахрейна, – говорится в заявлении Red Bull. – Обязанности Джонатана по ходу уик-энда будут распределены между другими сотрудниками».

Там же сказано: «Положительный анализ не потребовал изоляции других членов команды и не скажется на работе гоночной бригады».

До Уитли коронавирус находили у главы Pirelli в Ф1 Марио Изолы, руководителя Williams Саймона Робертса и обоих пилотов Racong Point.

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Формула 1 изначально установила строгие меры контроля в паддоке, ввела регулярные проверки и отказалась от зрителей на трибунах. Последний отчет пресс-службы сообщает, что в период с 13 по 20 ноября было выявлено всего три положительных теста из сделанных 746. 

По ходу предстоящего Гран При Абу-Даби все, кто имеет отношение к Ф1, будет лишен возможности покинуть остров Яс, где находится трасса. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна Билеты
Автор Люк Смит

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