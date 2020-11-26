У спортивного директора Red Bull нашли коронавирус

В четверг утром команда Red Bull Racing объявила, что обязательная проверка перед уик-эндом в Сахире, проведенная перед выездом сотрудников, принесла неприятное известие. У спортивного директора Джонатана Уитли обнаружили коронавирус, что вынудило его отказаться от поездки на Гран При.

Теперь в соответствии с установленными правилами Уитли должен провести некоторое время на самоизоляции, потому и его присутствие на Гран При Сахира оказалось под вопросом.

«В соответствии с официальными протоколами он останется на изоляции в течение десяти дней и не сможет присутствовать на Гран При Бахрейна, – говорится в заявлении Red Bull. – Обязанности Джонатана по ходу уик-энда будут распределены между другими сотрудниками».

Там же сказано: «Положительный анализ не потребовал изоляции других членов команды и не скажется на работе гоночной бригады».

До Уитли коронавирус находили у главы Pirelli в Ф1 Марио Изолы, руководителя Williams Саймона Робертса и обоих пилотов Racong Point.

Формула 1 изначально установила строгие меры контроля в паддоке, ввела регулярные проверки и отказалась от зрителей на трибунах. Последний отчет пресс-службы сообщает, что в период с 13 по 20 ноября было выявлено всего три положительных теста из сделанных 746.

По ходу предстоящего Гран При Абу-Даби все, кто имеет отношение к Ф1, будет лишен возможности покинуть остров Яс, где находится трасса.