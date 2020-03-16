У сотрудника Pirelli из Формулы 1 подтвердили коронавирус

Сотрудник Pirelli, работающий в Формуле 1, заболел коронавирусом, сообщили в итальянской компании. Болезнь была диагностирована у него вчера в австралийском Мельбурне, где ранее отменили Гран При Австралии.

Заболевший помещен в больницу. Представители австралийского здравоохранения сообщили шинникам, что у заболевшего не было контактов с третьими лицами, так что никаких мер в отношении других работников Pirelli не требуется.

Гран При Австралии отменили после того, как коронавирус обнаружили у одного из механиков команды McLaren. Он контактировал еще с 14 членами команды, что вынудило их соблюдать карантин. Сама McLaren отказалась от участия в Гран При.

После этого на встрече всех команд большинство проголосовало за отмену этапа из-за опасности распространения болезни. Это вызвало отмену множества других этапов: по последним данным, ближайшие крупные гонки состоятся не раньше мая.